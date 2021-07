El Vida Festival compensarà als damnificats pels problemes de validació dels tests

El Vida Festival compensarà tots aquells que es van quedar sense poder veure un concert ahir, després que l'aplicació de detecció dels testos, fallés. Oferirà compensacions econòmiques o organitzarà nous concerts. I de cara a aquest divendres, es podrà presentar el test també en paper per si l'aplicació mòbil torna a fallar.

Les llargues cues per fer-se la prova d’antígens i els problemes informàtics van marcar l’obertura del Festival de la Masia d’En Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Un problema tècnic va provocar un col·lapse que molts van viure amb resignació però que també va motivar moments d’indignació.

En els tests d'antígens de dijous s'han detectat deu positius entre els 8.200 assistents que van poder accedir al recinte i dues més entre els 1.200 treballadors testats.

Una hora de retard per començar

El grup de Tres Cantos va començar a actuar amb tres quarts d'hora de retard per permetre que el centenar de persones que encara hi havia al pavelló de cribratges pendents de fer-se el test poguessin arribar a l'actuació.

A les onze de la nit, una hora més tard de la que l'organització calculava haver acabat els cribratges, encara hi havia més d'un centenar de persones al pavelló, esperant per fer-se el test d'antígens. Alguns d’aquests no han pogut sotmetre’s a la prova perquè el personal havia plegat i han hagut de tornar a casa sense poder entrar al recinte vilanoví.