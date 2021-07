Angelina Jolie y The Weeknd, ¿la nueva pareja de Hollywood? Es lo que muchos se preguntan tras salir a la luz las fotografías de su encuentro. El miércoles por la noche, la actriz y el cantante disfrutaron de una larga velada en un restaurante italiano de lujo de Los Ángeles que ha hecho saltar las alarmas y ha acaparado los titulares de la prensa del corazón. Los pararazzi esperaban impacientes a las puertas del local para fotografiar a la supuesta nueva pareja, pero se quedaron con las ganas porque cada uno salió por su lado, con algunos minutos de diferencia para que no les inmortalizaran juntos. Eso no ha evitado que los rumores se extendieran como la pólvora, aunque fue el portal de noticias Page Six el encargado de soltar la bomba. Ella, con una gabardina en color ocre, una de sus prendas favoritas de esta temporada. Él, con un look denim y camiseta negra básica, muy informal.

“EXCLUSIVE : Angelina Jolie and The Weeknd spotted exiting celebrity hotspot in Los Angeles https://t.co/FPGRTHBlQw pic.twitter.com/LtAvblPLHB“ — Page Six (@PageSix) July 1, 2021

Tras saltar la noticia, todo el mundo se pregunta si entre ellos hay algo más que una posible amistad. Lo cierto es que su encuentro tiene todas las papeletas de estar relacionado con temas laborales, nada de citas románticas, ya que parece que The Weedkn están intentando avanzar en su carrera en Hollywood. "Claramente no están tratando de ocultar nada. Definitivamente, él está enfocado en llegar al negocio del cine", asegura una fuente cercana al artista a Page Six. Por el momento se sabe que protagonizará una serie de HBO, llamada The Idol. Un nuevo protecto televisivo que todavía está dando sus primeros pasos y en el que también figura como cocreador, coguionista y productor ejecutivo.