(JOSÉ BONO) Puedo vivir, puedo ser feliz

y desde luego, lo intento

y lo consigo y además, con alegría.

Entusiasta y optimista, José Bono vuelve

con "Lazos de sangre" a su casa natal

para descubrirnos sus recuerdos de infancia.

Sí, utilizo ese jabón y además, era el que mi madre ponía

entre la ropa interior y la ropa de cama.

Nos confiesa qué le da la felicidad.

Sus hijos. Es un padrazo,

siempre buscaba un ratito para estar con nosotros.

(CANTA) # Virgen se está lavando. #

Una familia que ha crecido. ¿Quién nos iba a decir

que nuestros hijos se iban a casar?

Y cuidarse por dentro y por fuera.

Todos tenemos algo de coquetería. -Bono es el ejemplo perfecto

de que el pelo importa.

A pesar de que sufrió la orfandad prematura.

La herida cerró, pero la cicatriz me acompañará toda la vida.

De que ha vivido situaciones difíciles.

¡Quieto todo el mundo! -Lo viví con miedo.

Y reveses políticos. Con Bono, las enemistades,

pues son sibilinas. -¿Quise ganar? Sí,

¿perdí? Sí, ¿me dio disgustos? Sí, ¿cuánto me duró? Muy poco.

Acabó siendo, con el tiempo, uno de los amigos

a los que valoro y de los que me siento orgulloso.

Hoy, Bono disfruta de la vida.

le encanta exprimir la vida hasta el último grano, ¿no?

Yo estoy dispuesto a sentirme joven y a sentirme yo.

(Sintonía)

(Música)

Escribió Machado que todo pasa y todo queda,

evidenciando que nuestro presente

es siempre la desembocadura de nuestro pasado.

(Música)

Un presente que en el caso de José Bono fluye del nacimiento

del río Salobre, en Albacete,

y toma cuerpo entre las calles

del pueblo con el que comparte nombre.

José Bono abre a "Lazos de sangre" las puertas de su casa natal,

el escenario íntimo de su vida.

Pues en esta cama nací.

Estas son las dos mesillas que tenía la cama y aquí siguen.

(Música)

En el año 1950, una noche fría de diciembre,

el 14 de diciembre, aquí, mi madre dio a luz y nací yo.

Aquí, pues mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos,

me tuvieron en brazos,

me enseñaron a andar, me enseñaron a hablar.

Mi pueblo es mi vida, yo vivo todos los días,

no miento si le digo que pensando

en esta casa, en este pueblo y en esta gente porque es la mía.

A mis hijos les tengo dicho que cuando muera

yo quiero reposar aquí eternamente.

Esperar la resurrección al lado de mis padres

en el cementerio de mi pueblo

y si cumplen con mi voluntad,

pues aquí me va a tener la eternidad.

(Música)

Esos sentimientos tan profundos por sus raíces

los ha sabido transmitir Bono a sus hijos.

Aquí hablando muy bien de ti. Que atesoran algunos

de sus recuerdos más tempranos, familiares y queridos.

(Música)

(J. BONO RODRÍGUEZ) Para mi padre lo es todo,

para mi padre Salobre son sus raíces,

lo que le recuerda a su infancia lo que le hace volver

a la vida con sus padre que él lo hecha muchísimo de menos.

(Música)

En mi infancia de los sitios que más me apetecía ir,

al río, allí nos dejaban salir y entrar sin problemas,

no teníamos que pedir permiso.

En este pequeño pueblo los Bono han forjado su carácter.

La sierra virgen y agreste

de Alcaraz les ha imprimido ambición.

(JOSÉ BONO) En política, habitualmente, todo el que está

o los que hemos estado, hemos tenido, al menos,

la pizca de ambición de querer estar.

He querido ser presidente del gobierno de España.

La contundente naturaleza

de estas tierras ha esculpido su temperamento.

(JOSÉ BONO) Yo veo políticos que son verdaderas efigies,

todo el día poniendo cara de guapo, de listos,

de inteligentes, oiga, que por muy listo que uno sea,

se equivoca, estar todo el día

con la cara esa de listo al final duelen los músculos.

Y han sido estas mismas lomas

las que han modelado, también, su corazón.

(JOSÉ BONO) Yo lo que he hecho en mi vida ha sido...

tener cuatro hijos y poder cuidarles,

sentir afecto y cercanía.

(JOSÉ BONO) Yo no sé vivir en el desamor, no sé vivir

en el enfrentamiento, no sé vivir en el odio.

Hay gente que me dice: "Yo no soy de su partido,

pero le tengo consideración", pues, al final,

el que a uno le quieran, también es una compensación muy grande.

Querer y ser querido, aspiraciones básicas para un hombre

que ha alcanzado grandes metas.

Algunas junto a un expresidente del gobierno que se sienta

en "Lazos de sangre" para hablar de un gran amigo.

Le conozco desde hace muchos años, una de esas amistados

que descubres y me interesa mucho más

la persona de José Bono que el personaje.

(RODRÍGUEZ ZAPATERO) Ante todo es un hombre entregado,

se ha entregado con pasión

a sus ideas, a sus amigos, a su familia.

(Música)

Ese hombre de origen humilde

nunca ha perdido su espíritu sencillo

aunque acabara emparentando

con apellidos de cuna aristocrática y fama internacional.

Desde el hogar que comparte con Raphael, Natalia Figueroa

nos revela cómo conoció a su hoy consuegro.

Una palabra que no me gusta nada, suegro, consuegro...

Pepe.

(NATALIA FIGUEROA) Yo... vi una entrevista

que había hecho Pedro Ruiz a Bono.

No, pero Pepito era un tono cariñoso.

(NATALIA FIGUEROA) Y esa entrevista me encantó porque ahí se vio

a la persona, no al político: Su familia, sus padres, su vida...

Yo soy una persona que intenta ser feliz

y que en gran medida lo consigue, yo soy afortunado.

(NATALIA FIGUEROA) Y le mandé una carta felicitándole y me contestó

otra preciosa y así empezó. Tenemos que conocernos,

tenemos que vernos, nos conocimos, vinieron a comer,

fuimos allí y fíjate luego, quién nos iba a decir

que nuestros hijos se iban a casar.

(Música)

Siempre que veo a Pepe Bono siento la presencia

de alguien cercano de alguien que te está,

de alguna manera, abriendo sus brazos.

(Música)

(PADRE ÁNGEL) Yo lo conozco de hace, creo,

que más de 30 años, siempre me he sentido muy unido

a él, en las cosas buenas y en las cosas menos buenas,

pero siempre era de esas personas que uno admiraba,

esa persona que todos quisiéramos haber tenido en nuestra familia.

Es una persona como la ves, en casa, vamos, divertido,

sentido del humor, simpático, cercanísimo, pues así es.

(Música)

(ALCALDE DE SALOBRE) Le llamamos aquí en el pueblo Pepe

todo el mundo, hay gente que cariñosamente,

la gente mayor, le dicen Pepito.

(Música)

(MARÍA ESTHER LÓPEZ) Cuando éramos críos, era Pepito,

Pepito, y luego, Pepe.

Mi tía tuvo a Pepe, a mi primo,

y mi madre a mí. Yo soy hija única, él también,

entonces, no sé lo que es un hermano,

pero lo que siento por él,

lo que comparto, la infancia, para mí eso es un hermano.

(Música)

(JOSÉ BONO) Por encima de cualquier otra cosa

lo que soy es trabajador, soy constante.

Yo no sé estar sin hacer nada.

(JOSÉ BONO RODRÍGUEZ) Le encanta vivir, disfrutar,

compartir, tenemos amigos, le encanta agotar la vida hasta...

exprimir la vida hasta el último grano, ¿no?

Yo valoro esa capacidad de entrega

que tiene, cómo se toma la vida con pasión.

(Música)

(JOSÉ BONO) Cuando dejé de ser presidente

del Congreso de los Diputados en el año 2011

algunos creían que se acababa mi vida y yo he podido demostrarme

a mí mismo y a mi familia y a mis amigos que la vida,

mi vida es mucho más importante que mi actividad política.

Hay que ir a la pequeñita. -La pequeñita, sí.

Dejadla allí. -Mira.

-Esa es la que gana. -Bueno.

Una vida intensa que comenzó en esta casa

que descubrimos intacta.

Decorada por la historia del propio José Bono.

(JOSÉ BONO) Aquí fui a la escuela,

aquí aprendí a jugar, aprendí a hablar.

(Música)

(R. VILLACASTÍN) José Bono es un hombre de pueblo,

pero yo creo que eso para Bono fue una escuela.

Pero una escuela que luego

él ha explotado mucho como político.

(A. A. HERRERA) Viene de un pueblo manchego,

de una austeridad doble porque La Mancha es austeridad

pero un pueblo en La Mancha y un pueblo pequeño

es una austeridad mayor.

Eran pueblos sin luz, sin agua, sin escuelas muchos de ellos.

Aquí, en mi pueblo, no se recogía la basura,

¿y qué hacíais? Es que no había basura

porque lo que sobraba de arroz se lo comían las gallinas,

lo que sobraba de verdura se lo comía la cabra.

(JOSÉ BONO) Un día me preguntó el rey, el rey Juan Carlos, le dije:

"Mire, señor, en mi tierra hay 80.000 casas

que no tienen váter", y me dijo: "¿Y dónde lo hacen?",

le dije: "En la cuadra, señor, en la cuadra".

(Música)

(A. A. HERRERA) En estos pueblos había una pequeña tienda

que regentaban los padres de Bono

en donde se vendía de todo y ahí se crió.

(MARÍA ESTHER LÓPEZ) Me encantaba ir porque era muy divertido,

entraba uno, entraba otro, te contaban de todo.

La tienda tenía mucho gancho, creo que aprendió mucho allí.

-Se aprende a conocer a la gente, quién pagaba fácil

y quién pagaba más difícil, aunque pudiera, quién era...

de un carácter más abierto y quién menos, me es muy entrañable

tanto es así que es en la tienda donde yo ahora me he hecho,

abajo de donde estamos hablando,

un apartamento de una sola habitación

en la tienda donde nací.

En un pueblo tan pequeño las obligaciones son más numerosas

que los habitantes por lo que el padre de Bono

compagina su trabajo de tendero con el de alcalde.

(ALCALDE DE SALOBRE) Su padre es quien más tiempo estuvo de alcalde

de esta localidad y se le recuerda con muchísimo cariño.

Su padre era muy abierto, muy sociable, como él.

Un día que vino el gobernador civil le dijo: "Este chiquillo

tiene que estudiar". Y él me buscó una ayuda, una beca

para ir a los jesuitas interno.

(MARÍA ESTHER LÓPEZ) Él se fue a estudiar a Alicante

porque aquí no se puede estudiar, se fue con ocho, nueve años,

una pena, él lo contaba como un desgarro familiar.

(JOSÉ BONO) Yo sabía lo que mi madre sufría

porque todas las semanas recibía carta de ellos

en la que me contaban pues lo importante

que era que me esforzara, el sacrifico que estaban haciendo

desde el punto de vista económico, desde el punto de vista,

sobre todo, personal, sufrí muchísimo.

(Música)

Yo llegué a un sitio donde había agua corriente

que yo no sabía qué era aquello en el pueblo.

El padre Gaya me dio un rollo de papel higiénico.

"¿Qué es esto?" Se llamaba El Elefante y lo estiré y le dije:

"Esto es papel para hacer cuentas".

Se quedó muy sorprendido, pero no lo había visto nunca.

Internado con los jesuitas

toda la familia extraña al pequeño Pepito.

Hoy, he visto que mi madre guarda esta postal

que yo le envié el día 4 de diciembre del 60

que se celebraba el día de la madre el ocho de diciembre

y yo le decía: "Inolvidable y queridísima mamá

con muchísimos besos te felicito en el día de la madre

y como sé que lo que más te gusta son las buenas notas,

te prometo sacarlas inmejorables".

Su madre intenta cubrir las ausencias

con su pequeña sobrina María Esther.

Yo tenía dos madres aquí, era una maravilla

y cuando él volvía yo ya no existía.

Él pasaba a tener dos madres, le hacían de comer

lo que él quería, todos los caprichos,

eh... entonces, bueno, nos peleábamos.

Le tenía celos en aquella época,

entonces por eso pienso que es más hermano.

Aquellas atenciones y muestras de incondicional cariño

entre madre e hijo cobrarían una dimensión

aún más valiosa y se tiñeron de dolor pocos años después

cuando la vida golpea a la familia del modo más cruel.

(R. VILLACASTÍN) Él siempre habla de su madre,

yo todas las entrevistas que le he hecho a Bono,

en todas habla siempre de su madre.

Mi madre era una mujer muy lista,

muy ordenada, muy limpia.

Mi madre era de las primeras que se levantaba en el pueblo,

mucho antes de que amaneciera y antes de que se abriera la tienda

ella ya tenía sus cosas hechas en la casa, ¿no?

Era el deseo de toda la familia aumentar en número,

pero esto no ocurre y Pepe crece siendo hijo único.

Tiene 15 años cuando sus padres comparten con él

la feliz noticia de que Amelia, su madre, espera un hermano.

Pero ella estaba preocupada porque consideraba

que era mucha edad para quedarse embarazada.

Ella me escribió una semana antes de morir,

diciéndome que tenía miedo. Sí.

Tenía miedo. Algo sentiría...

Aquella carta anticipa la visita más aciaga que Bono recibiría

en todos sus años en el internado.

Su tío va allí a buscarle y le anuncia

que su madre está gravemente enferma.

Y en el viaje, le van preparando,

y él intuye que ha ocurrido algo más serio.

Bono no puede relatar un pasaje más... importante por triste,

por relevante en su vida, que el día que murió su madre.

Para mí, ha sido el acontecimiento más triste de mi vida.

Ella tenía 42 años cuando murió,

yo tenía 15...

Y había, por tanto, un embarazo de cierto riesgo, ¿no?

Pudo ser el origen de... de su muerte.

Cuando yo llegué a esta casa,

ella estaba de cuerpo presente, había muerto.

Yo nunca había dado un beso a una persona muerta.

Y cuando llegué... le di un beso a mi madre en la frente

y el sentir el frío...

es algo... que me ha acompañado siempre.

Yo no sabía que los cadáveres estaban fríos.

Y... y aquello me impresionó.

Yo entré al cuarto de baño

y vi que en la bañera había, en remojo,

los visillos de la casa, que los había puesto ella, sin duda,

a lavar antes de que le diese el ataque.

Y vi que el agua se había perdido en la bañera

y había dejado el cerco de suciedad. Yo acababa de llegar a casa.

Pensé: "Esto a mi madre no le gustaría".

Lavé los visillos, limpié la bañera y bajé abajo al patio a tenderlos

para que todo estuviera como a mi madre le hubiera gustado.

No creo que haya pasado ni un solo día

en que no lo haya vivido, recordado, interiorizado.

Y... Y sí, me ha afectado.

Él tenía quince años cuando murió su madre,

pero yo tenía seis. Y la muerte de una madre es...

sobre todo, a esas edades, es... muy traumático.

Eso también nos unió un poco.

Los huerfanitos.

Él se quedó huérfano muy joven de madre

y luego... mi abuelo, su padre, murió...

justo unos días antes de nacer mi hermana.

Para él ha sido, en su vida, un golpe muy duro

haber perdido a sus padres tan joven.

Mi padre murió muy joven,

él tenía 58 años, en un accidente de circulación.

Y yo, pues, claro, era hijo único.

Me quedé... ya el primero de la fila sin ascendientes.

en primera línea, claro.

Un joven Pepe se queda solo, sin madre, sin padre

y sin hermanos, en la flor de la vida.

Me ha costado mucho acostumbrarme a convivir

y a que la cicatriz, de alguna manera, cierre.

La herida cerró,

pero la cicatriz me acompañará toda la vida.

Amelia, su madre, marcaría la vida de Bono.

(Música)

Años después de su pérdida y recién llegado a Madrid,

encuentra a otra mujer que le acompañará durante 30 años

y con la que formará una familia: Ana Rodríguez Mosquera.

(A. A. HERRERA) Cuando Ana conoce a Bono en Madrid,

él ya está trabajando en la política.

Ambos están vinculados al despacho de Enrique Tierno Galván.

Y... bueno, ahí surge el flechazo.

Yo lo veía como muy mayor, porque cuando tienes 18 años,

pues una persona que tiene veintitantos... veintipocos

me parecía una persona muy mayor y muy seria.

Tuvo la buena idea de casarse con la más...

con la alumna más guapa que había.

Que era guapísima y sigue... Supongo que sigue siendo guapísima.

Me parece una mujer inteligente y valiosa.

Ana es de esas personas solidarias, que viajó, además,

a muchos países conmigo. Yo la vi a ella de rodillas,

por ejemplo, con los niños que tenían sida, jugando con ellos,

que tú decías: ¿Cómo es posible

que siga habiendo personas tan buenas?

Ana es entrañable. Ana es... muy dulce,

muy... muy cariñosa, muy...

Ana es una mujer que... Yo la quiero mucho a Ana.

Ellos se llevaban muy bien. Formaban un matrimonio muy unido,

muy unido en todo, en forma de pensar, en...

En ideología... En todo.

Yo no tengo nada que decir ahora, ni he tenido nada que decir

nunca en su contra,

porque para mí ha sido mi compañera, mi amante,

mi mujer, mi apoyo...

¿Cuál es el balance de este matrimonio?

Positivo, muy positivo.

Tengo la suerte de estar casada con una persona extraordinaria.

Creo que su principal motor en su vida somos sus hijos.

Él vive por y para nosotros.

# Lava pañales y los tiende... #

¡Que no! ¡Así no! # La Virgen está lavando

# entre cortina y cortina. #

# Los cabellos son de oro

# y el peine de plata fina. #

Lo mejor que he hecho en mi vida, ha sido educarles a mi manera.

Que ahora veo que está cargada de errores.

Es un padrazo.

(REPORTERA) Oye, Amelia, ¿qué has pedido a los reyes?

Una cartera y con el conjunto y las Pocas Pecas.

(REPORTERA) ¿Y Ana? A ver... -Yo, la helade...

La Heladería Bandai y el Alfanova.

(REPORTERA) ¿Y Pepe, qué ha pedido? -Eh...

Un traje de esquí... Unos esquís...

Una riñonera y una de las Tortugas Ninja.

(REPORTERA) ¡Cuantas cosas!

En nuestra infancia, hemos pasado muchísimo tiempo

con mi madre y mi padre estaba más trabajando.

(JOSÉ BONO) Recuerdo una ocasión que le decía: "Ana, dame un beso".

Dice: "Que te lo dé Castilla-La Mancha".

Porque mi actividad me quitaba...

mucho tiempo para la familia, ¿no?

Pero siempre buscaba un ratito para estar con nosotros.

Recuerdo mucho ir en el coche con él.

Nos preguntaba capitales, nos preguntaba cuál era

la capital de Castilla y León...

Nos iba haciendo preguntas de... de historia, de cultura.

Valoro mucho la relación que tiene con sus hijos.

Siempre me he fijado en esa intensidad de esa entrega.

Cuando nos portábamos mal, mi madre nos decía:

"Ya verás cuando venga tu padre. Se lo voy a decir".

Eso era... Mi padre era el que ponía orden en casa.

Y... para nada ha sido permisivo. Siempre ha sido el más estricto.

Volvería a rectificar conductas que tuve

en la crianza y educación de mis hijos.

Pero, finalmente... Finalmente, son los míos.

"No estás acostumbrado a que te lleven la contraria",

le decíamos. Los Bono tenemos mucho carácter.

(Música)

Los Bono disfrutan de la inocencia infantil propia de todo niño,

siempre a la sombra de un padre que ya es una figura relevante

en la política nacional.

Tendría ocho o nueve años, muy pequeño,

y recuerdo ese momento de salir los resultados,

aquella euforia, que no entendía nada

pero me encantaba que todos estuvieran tan contentos.

Como niño, tú creces en un sitio y a ti te parece

que es todo normal. Aparte de ser historia de tu familia,

es historia de tu país.

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

Nosotros siempre hemos estado un poco en el punto de mira.

Siempre... pendiente de lo que haces y de lo que dices y juzgándote.

Sí he echado de menos un poco la privacidad.

Pero yo he salido a la calle vestida informalmente.

En eso no me... Llega un momento en que estás

todo el día pensando: "Voy a salir a la calle y no..."

A mí me ha visto mucha gente por Toledo en chándal o...

Hemos huido un poco de la política de los...

de los titulares de periódico,

eh... injuriosos contra mi padre, de las mentiras,

de intentar hacer daño político utilizando cosas personales.

Recuerdo a profesores que me decían:

"Pues tienes... Tú tienes que dar ejemplo

por el trabajo de tu padre".

Y en ese sentido, sí que hemos estado señalados.

Sí, sí. Nos han hecho daño, sí.

Las piezas en la vida de José Bono podrían haber sido distintas

o diferentes sus movimientos.

La partida que ha jugado como esposo, padre y político

estuvo muy cerca de no producirse nunca,

ya que durante la juventud su vocación apuntaba

en una dirección muy distinta.

(Música)

Bono es católico, apostólico y manchego

y yo creo que lo lleva a gala.

Él sintió la llamada de Dios. Es decir, Bono quiso ser cura

durante bastantes años de su vida.

Sentía tener vocación para ser sacerdote, en concreto, jesuita.

Pepe, además, admira mucho a... a otro jesuita,

que es el Papa Francisco.

Imagino que cuando hablan,

hablarán de jesuitas los dos, mano a mano.

(Música)

Esta es la carta que le manda el Papa Francisco a don José.

Pero, de nuevo, se antepone el amor por su familia.

Para mí, era una verdadera tragedia una vez que mi madre ha muerto,

hijo único, decirle a mi padre que me voy a ir a...

a un noviciado de los jesuitas

y él, pues, va a quedar mucho más solo.

Y, entonces, fue cuando empecé a formar la idea

de que tenía que dejarlo.

Y Bono decide enfocar su vocación, en lugar de a la Iglesia,

al servicio público.

Yo entré en la política por la religión.

Llegué a la política por luchar contra la desigualdad

y por la libertad.

Comprendo que haya gente hoy en el mundo de la izquierda

que ni lo entiendan, ni les guste escucharlo,

pero la verdad es así.

Ha declarado en alguna entrevista que es más difícil ser

socialista en la Iglesia, que católico en el PSOE.

(PADRE ÁNGEL) Lo ha pasado mal y...

Y... incluso, con algunos obispos, pues le criticaban.

Incluso... le llegaban a decir que estaba como excomulgado.

Tú ven, que te daré siempre la comunión.

Ha habido obispos que me han condenado

por ser socialista.

A Martínez Camino, un día le dije: "¿Pero usted qué cree,

que ser cristiano es seguir a Martínez Camino?". No.

Ser cristiano es querer seguir a Cristo, no a usted.

Pepe ha tenido tantos problemas con la Iglesia casi como yo.

Supongo que quiere ir al cielo.

Si eso existe, allí nos veremos.

(Música)

El cielo podía esperar y en lugar de hábitos,

Bono se coloca la toga y comienza a trabajar

con una figura clave en la historia de nuestra política

y que le dejaría huella:

Enrique Tierno Galván.

Yo de él tengo un recuerdo entrañable.

Le gustaba que le llamásemos "el VP",

"el Viejo Profesor". Y así lo hablábamos.

"¿Has visto al VP?" Él presumía de ser muy viejo,

cuando no lo era.

(JOSÉ BONO) Le tenía un gran cariño.

Yo creo que si Tierno Galván viviera,

le gustaría presumir de tener

un hijo como Pepe Bono, sin duda alguna, ¿no?

Durante la colaboración con quien más tarde sería

el "alcalde de la Movida Madrileña",

Bono se verá afectado y asumirá parte de la defensa

de la acusación popular, tras un sucedo tan inesperado

como violento...

La matanza de los abogados de Atocha.

El país se encuentra en estado de "shock"

y el proceso democrático parece tambalearse.

En ese despacho, estaba Cristina Almeida,

estaba Manuela Carmena... No solo los abogados que mataron.

Fue un mazazo terrible. Aquello fue un mazazo terrible.

Los cinco fallecidos militaban en el todavía ilegal

Partido Comunista, pero la presión ciudadana

es incontenible y la oposición reclama un entierro digno

y a la luz del día.

Entre ellos, en el asesinato de la calle Atocha,

estaba Luis Javier Benavides Orgaz,

nieto del General Orgaz,

que había hecho la guerra con Franco, que tenía

la Cruz de Hierro otorgada por Hitler.

Y de un abuelo franquista, salió un muchacho

que se afilió al Partido Comunista de España,

que era católico, era cristiano, y que lo asesinaron los fascistas.

(Protestas)

(JOSÉ BONO) Esa noche, cuando fui

al depósito de cadáveres a reconocerlo,

allí me pidieron que si pagábamos 100 pesetas,

le ponían una almohada

y una... sábana blanca por encima.

Así lo hicimos para que sus hermanos,

que me acompañaban, le pudieran ver no desnudo.

Esa es una imagen que me acompañó siempre.

Yo le di un beso, también, en la frente.

Le... Vi los balazos que tenía en el cuerpo,

uno cerca del corazón, que apenas era...

una motita negra.

Ya habían lavado su cuerpo.

Me quedé, como puede imaginar, muy impresionado.

Dos colegas de profesión que se ven juntos

en un momento histórico.

Uno cae asesinado y el otro viendo asesinado

a su amigo, decide saltar a la arena.

Y a partir de ahí, empieza el Bono político.

La matanza de Atocha devuelve a Bono el eco

de aquel beso frío a Amelia, su madre fallecida,

y le recuerda otra de sus emociones más profundas...

El desencuentro ideológico con un padre al que idolatra,

pero del que se siente muy lejos de pensamiento.

Él nunca ha renegado del pasado político

franquista de su padre.

Esa capacidad que tiene José Bono

para pactar, para estar,

para tener amistad con personas de ideología muy diferente;

creo que se debe a eso, a tener un padre del Régimen.

Entonces todos los alcaldes eran falangistas, ¿no?

Pero de un pueblo de seiscientos habitantes.

(Música)

(CÁNDIDO MÉNDEZ) Más de una bronca tendría con su padre, supongo.

Discutíamos y yo le decía que era demócrata cristiano,

que era una manera más suave de que él lo entendiera.

Padre e hijo pasan largos años de debates,

al final de su vida, el viejo alcalde

acabaría compartiendo la misma visión que su hijo.

Un cambio que Bono nunca pudo reclamar como mérito suyo,

porque fue otro hombre quien, con una pistola

y, a penas, cuatro palabras. (A. TEJERO) ¡Quieto todo el mundo!

Le convenció de cambiar de bando.

(CÁNDIDO MÉDEZ) La primera vez que lo conocí fue en el Congreso,

en la tarde-noche del 23-F.

Del golpe de Estado hay unas fotos, o sea, que lo vio.

(Música)

En el momento del golpe piensa que va a fructificar,

tiene miedo por su vida.

(JOSÉ BONO) Lo viví con miedo, no me importa decir que tuve miedo

cuando un grupo de facinerosos

entró dando tiros al Congreso de los Diputados.

(Disparos)

Esto, también, es muy curioso,

es una bala que dispararon cuando el 23-F,

este escaño es donde estaba Pepe Bono en el golpe de Estado,

y lo adquirió, porque hicieron obras,

lo sacaron y se lo quedó por una cantidad de 15 000 pesetas.

(CÁNDIDO MÉNDEZ) Cuando vi entrar a los guardia civiles pensé...

(Disparo)

Que podría haber alguna información

de un atentado etarra y venían a protegernos,

y venían justo a lo contrario, a apresarnos.

Es la noche de los teléfonos, de los teletipos, télex

que va destejiendo lo tejido por el golpismo.

(JOSÉ BONO) Una persona, amiga nuestra, que estaba en las tribunas,

salió corriendo al tiroteo

y llamó por teléfono a mi mujer, y le dijo: "Ana, ha sido espantoso,

ha habido tiros y todo, pero no te preocupes,

que cuando nosotras salíamos ya entraba la Guardia Civil".

(LOCUTOR) Con el alba del martes llega el desenlace,

al filo de mediodía, la liberación de los secuestrados

y, tras ellos, la rendición de los asaltantes.

(Música)

Solo tres meses después del intento de golpe de Estado

el padre de José Bono fallece en un accidente de circulación,

una noticia trágica que, irónicamente,

servirá de epílogo feliz al desencuentro ideológico

entre padre e hijo.

El día que muere la Guardia Civil me trae sus efectos personales

y, entre otras cosas, me trae un carné de mi padre de la UGT.

Me quedé muy sorprendido, porque no lo esperaba,

y un tío mío, mi tío Andrés, me dijo:

"Sí, el día del golpe de Estado tu padre y yo

fuimos a darnos de alta en el Partido Socialista".

Tenía, en aquel momento,

un valor simbólico y democrático formidable,

creo que para Pepe sería un motivo de...

De profunda e íntima satisfacción.

Mi padre, ese día, tuvo un cambio de cables,

un cruce de emociones, que aquel golpe de Estado,

con su hijo prisionero por parte de aquellos... rebeldes,

llevó a mi padre a cambiar de criterio.

De algún modo, aquel carné secreto era un abrazo al hijo;

esto es hermoso, como encuentro sin encuentro.

(Música)

(Música)

Además de su padre, Bono ha tenido otro referente,

a través del cual ha sabido que las discrepancias ideológicas

no deben suponer una ruptura en lo personal.

El abuelo Toribio era muy sociable;

lo metían en la cárcel los rojos y lo sacaban los nacionales,

lo metían los nacionales, lo sacaban los rojos.

Le decían: "¿Por qué no te aclaras?".

Decía: "Odio esta guerra y si van a por una amigo lo escondo".

Creo que esto, también, también, se mama.

(Música)

(R. VILLACASTÍN) Si por algo se caracteriza Bono

es por hablar con todo tipo de personas;

no solo hablar, sino, tener amistad.

Me consta que con Gallardón ha tenido una buenísima amistad.

(Música)

(Música)

(Música)

(I. ERREJÓN) Tenemos grandes diferencias y, sin embargo;

tiene la virtud de que no se conviertan en obstáculos.

Es evidente que por sus frutos los conoceréis.

Y es verdad que Bono es un hombre que tiene...

Amistadas y relaciones y afectos con personas que trascienden

su partido y su ideología.

Jorge Fernández y José Bono fueron duros rivales políticos,

pero tras una discusión entre ambos surgió la amistad.

Cuando levantó la sesión,

nos pusimos en pie, yo vi que él se levantaba y se dirigía hacia mí,

hacia donde yo estaba, ¿no? "Jorge, quiero pedirte perdón.

Quiero que me disculpes y, si me permites,

te pido que me aceptes un abrazo".

Y a mí este detalle me pareció un detalle de grandeza humana,

de grandeza personal, de humildad, porque lo hizo públicamente.

Uno de sus grandes activos

es su don de gente, aunar sensibilidades distintas,

y de moverse muy bien fuera de foco.

Escucha, aporta, es rápido, es cuidadoso, es atento.

Pepe Bono ya era un encantador de personas cuando lo conocí.

Es muy inteligente, muy listo, que torea como nadie.

Mi despacho se llamaba el Confesionario,

porque allí iban, con cierta frecuencia,

de unos y de otros grupos políticos

a contarme sus alegrías y sus penas.

Era un buen confesor, si fuera jesuita, sería un buen jesuita.

Recuerdo que un día Gaspar Llamazares me dijo:

"Quiero ir al Confesionario",

y le dije: "Gaspar, aquí vienen pecadores y tú no eres pecador".

(Música)

Yo, de lo que doy fe, es de que antes era... bastante frecuente

la diversidad de confidentes o penitentes o lo que fuera

que pasaban por su despacho.

No sabemos si daba o no la absolución,

pero lo que pasaba en el despacho tenía secreto de confesión.

Acabé siendo amigo de diputados que, probablemente,

nunca sospeché que llegaría a tener con ellos buen "feeling".

Esas amistades insospechadas e imprevistas

se convierten en noticia tras una cena que él organiza

La primera cena pública importante de Pablo Iglesias,

como líder de Podemos, fue en mi casa; con Zapatero,

con Emiliano García-Page y con Errejón.

Claro, el que no estaba era yo, y ya me hubiera gustado.

Recuerdo estar llegando a la cena con mucha... con ciertos nervios.

En el coche hablamos en plan: "¿Qué crees que encontraremos?".

Esa cena fue, la verdad es que,

más importante de lo que barruntaba.

Es una cena que impone, te estás reuniendo con gente

que ha tenido un peso muy importante

en la historia reciente de nuestro país.

Fue una cena agradable, Pepe Bono fue un magnífico anfitrión,

incluso, no sé cómo lo logró, pero él habló poco.

Recuerdo que ya hablaban ellos de asaltar el cielo.

"Asaltar lo que queráis, pero con orden".

Me acuerdo que les dije, pero que no sea desde mi casa.

Creo que venían a comprobar si nosotros éramos alienígenas.

Acabamos muy tarde, recuerdo que hubo unas copas, también,

y que ahí cuajamos una relación de sinceridad.

(Música)

Una cena que parte de un desencuentro inicial,

cuando, en público, Bono reprocha a Pablo Iglesias

que le llame casta.

El padre de Pablo Iglesias estuvo preso,

por actividades en contra del régimen de Franco,

y fui a verle a la cárcel; también, a su abuelo

le defendió un abogado socialista, fue Tierno Galván.

Cuando Pablo hablaba de casta yo le decía:

"Si yo soy casta, a ver si tú eres un descastado".

Una noche agradable con personas a las que quieres escuchar.

Y surgió afecto entre nosotros;

tenemos discrepancias importantes, pero el afecto lo hemos mantenido.

Si en su vida política ha intentado ser afectuoso,

en su vida personal ha puesto todo su amor en sus cuatro hijos.

Estas fuentes que adornan

su patio están bautizados en honor a ellos.

Mi madre se llamaba Amelia y cuando nació, Ana y yo,

coincidimos en que se llamase como mi madre,

que, para mí, es una grandísima ilusión.

(Música)

Mi hermana Amelia es como mi padre, en cuanto al carácter

son exactamente iguales; inquietos, movidos, inconformistas.

Físicamente, la veo igual, hay fotos en Salobre

de él de pequeño y es Amelia de pequeña,

Es impresionante.

Y de carácter son muy parecidos, muy parecidos,

se adoran y discuten; es una relación muy graciosa,

porque acaban diciendo, siempre, "es que somos iguales".

# Algo entre los dos cambia sin querer...

# Nace una ilusión... -Tiemblan de emoción...

# Bella y Bestia son. #

Amelia es la más mediática de la familia Bono,

por lo que supone estar casada con Manuel Martos.

Es una lotería lo que me ha tocado con Manuel,

pero... en todos los sentidos; como padre, como marido,

como... compañero, como amante.

Manuel, ¿tú te atreverías? Por favor, ven un segundo.

(PÚBLICO) ¡Vamos, Manu! -Un segundito.

Amelia, solo un pasecito de lo que has hecho antes.

(NATALIA FIGUEROA) A mi hijo, además, le encantaba Amelia,

cuando la veía en las revistas, cuando veía fotos,

y me decía: "¿Por qué no convidas a la hija de Bono",

y le decía: "Convídala tú".

Bueno, luego la conoció en un desfile de modelos y...

Pero, siempre, le ha encantado ver las fotos de Amelia.

Una cosita, que quiero verte, Manuel.

Siempre he soñado con este momento. Aquí, más al centro.

(PÚBLICO) ¡Oh! (PRESENTADOR) ¡Ole!

(Aplausos)

Gracias. ¡Gracias, Manuel! Gracias, de verdad. Gracias.

(Música)

Bueno, encantados estábamos, claro. Felices.

Estoy muy feliz y, bueno, ¿qué te voy a decir?

Enamoradísima, ¿verdad?

Gracias. -Muy amables.

Se casa si hija mayor. -Claro. Gracias.

A ustedes. Felicidades.

Voy a oficiar la misa. -¿Nervioso?

¿Qué? -No está nervioso, ¿no?

¿Nervioso? No.

No solo han formado una familia muy unida y muy bonita,

sino que, además, se llevan fenomenal.

Te puedes encontrar con unos consuegros que digas:

"Hay que verles en cosas familiares porque no hay más remedio,

pero es que, aparte de que ya éramos amigos,

ahora, te encuentras con una familia que ha crecido".

(REPORTERA) ¿Algún momento emotivo? -Todos.

La relación de Bono con Raphael es muy buena, es que a Raphael

Bono le parece maravilloso; o sea, le parece muy bien.

A Bono le preguntas de Raphael y no se queda sin palabras,

porque Bono no se queda sin palabras nunca,

pero habla de Raphael como un grande.

Un titán de la política y otro de la canción

convertidos en consuegros con una complicidad

que va más allá de la admiración profesional.

Raphael es una persona encantadora, muy buena gente, muy buena persona,

un gran artista, pero, sobre todo, una gran persona.

Tenemos una relación... magnífica.

(Música)

# Escándalo, es un escándalo,

# escándalo, es un escándalo. #

Gracias, gracias...

# Escándalo, es un escándalo. #

Lo que nos une es lo más importante que les ocurre a los seres humanos,

es que somos, radicalmente, iguales.

# Escándalo, es un escándalo. #

Con el matrimonio entre Amelia y Manuel

una nueva generación se une a la familia,

Bono es abuelo y, como tal, tiene clara sus prioridades.

Soy un abuelo muy consentidor.

Debo decir que tiene una paciencia, como yo no he visto nunca,

además, le encantan los niños, los cuida y se los lleva.

De pronto pregunto: "¿Dónde están los niños?".

"Están con Pepe en Toledo, se los ha llevado".

Se los lleva un fin de semana, es impresionante con los niños.

Para educarlos están sus padres.

La verdad, nos ayudan, los cuatro, mucho;

mi madre y mis suegros están muy cerca,

mi padre va y viene, pero mi padre es superniñero con los chicos.

(Música)

(A. A. HERRERA) José Bono júnior es el único varón de los hijos,

él, desde crío, quiso ser jinete y fue jinete.

Estudié Periodismo, la verdad, mi padre, en eso, fue inflexible,

tenía que estudiar y, luego, si me dedicaba a esto, fenomenal.

(Música)

(Música)

Mi hermana Amelia empezó a montar en un campamento que fue en verano,

yo tendría unos nueve años, llegó del campamento

diciendo que había montado, y ahí empecé.

Empecé a ponerme muy pesado con que quería montar

y... bueno... hasta hoy.

Mi hijo José se dedica al mundo de los caballos, de la hípica,

y esto le ha dado una sensibilidad muy especial.

Esto es mi vida, es donde más horas paso a lo largo del día,

y, bueno, aquí está mi pasión, que son mis caballos.

(Música)

(Música)

¿Mi sueño? Competir en unos Juegos Olímpicos.

Tanto José Bono como Ana Rodríguez han mantenido, siempre, una...

Un admirable criterio, respecto a las decisiones,

personales y profesionales, que han tomado sus hijos;

desde el matrimonio de Amelia con Manuel Martos

hasta la relación de su hijo, de José,

con Aitor, un chico periodista.

Por entrar en el terreno de lo anecdótico,

el propio hijo de Bono, en algún momento,

dijo que prefería votar a Ciudadanos y no al PSOE.

A veces, la deriva del Partido Socialista

no ha ido con mi forma de pensar y he votado a otros partidos.

Creo que a Bono no le hizo demasiada gracia.

Ha hecho una labor de campaña brutal; si en un mitin

intenta convencer a la gente, no sabéis cómo lo ha hecho en casa,

ha llegado, incluso, hasta el chantaje emocional.

"Por vuestro padre y tal...".

Rigurosamente de acuerdo con lo que dices.

Yo creo que en el carácter me parezco más a mi madre.

Y... y mi hermana Ana es un poco un mezcla,

pero mi hermana también se parece más a mi padre.

Cuando le dicen que nos parecemos a él pues se... se hincha.

Mi hija Ana es abogada,

es una profesional magnífica, es muy...

Pertinaz.

Hola, hija. ¿Qué tal? -Hola. Muy bien.

¿Cuándo has llegado? -Pues ahora mismo acabo de llegar.

Qué alegría, prenda.

Te voy a enseñar, porque arreglé un poco la bodega.

Sí. -Y he ido colocando las cosas aquí

de los abuelos.

Mira, una de las cosas que más me llama la atención es la artesa.

En algún momento ha apuntado o sugerido el propio Bono

pues podría ser la más seria de la familia.

Si no me diera vergüenza le pediría consulta sobre algún aspecto

jurídico, porque sabe mucho.

La cuarta es Sofía, que es una chica adoptada,

la adoptada en Chile cuando ya Bono tenía prácticamente 50 años.

Ana era la que estuvo más tiempo

impulsando el que tomásemos esa decisión.

Es una decisión muy pensada, es una decisión de la cabeza,

de la razón y del corazón.

Y bueno, una vez que nos decidimos, que nuestros hijos mayores

estuvieron de acuerdo, que les pareció bien,

pues empezamos los trámites.

Y en enero de este año hemos ido a por ella.

Y la verdad es que es yo creo que la decisión más importante

que he tomado en mi vida.

Vamos, creo no, seguro que es la decisión más importante.

Es de la cosas mejores que he hecho en mi vida.

Está mal decirlo de un padre que es el ojito derecho.

Pero él me contaba, dice: "Desde que la vi dije esa es mía".

Porque... porque es una cría que bueno...

La pequeña es como si tuviese cinco padres.

Cuando no conseguía un capricho de uno lo conseguía del otro.

Pero cuando hay que regañarla la regañamos los cinco también.

Nosotros creíamos que al adoptarla íbamos a hacer un favor a un niño.

Y era una estupidez, porque el favor nos lo ha hecho

Sofía a nosotros.

(ENTREVISTADOR) Elija un detalle de la vida

que en un momento le llene de felicidad.

El último ha sido la llegada de mi hija Sofía.

Por eso cuando alguien dice: "La sangre se siente".

No diga usted tonterías.

Que un hijo biológico se quiera más que a un hijo adoptado

es una imbecilidad completa.

Mi padre ha sido siempre el que más ha procurado unirnos.

Hemos creado un núcleo de afecto y de entendimiento

del que estoy muy orgulloso.

Tantos años después Bono sigue aplicando en su vida personal

y pública las lecciones aprendidas en la tienda familiar.

Conoce bien el valor de la cercanía y de la atención al detalle.

Donde le mandaran se conocía el nombre del alcalde del pueblo,

el del secretario de organización del PSOE local,

el de las señoras que estaban en primera fila

a las que entregaba personalmente una rosa roja.

Te voy a contar un secreto.

Día de mi cumpleaños desde hace años y años

la primera llamada que yo recibo siempre es la de José Bono,

que es muy cariñoso, pero con todo el mundo.

Igual con el alcalde del pueblo

con menos habitantes de Castilla-La Mancha

que con el cantante español más internacional,

las puertas de la casa de Bono están abiertas para todos.

Lo siento muy honesto y muy cariñoso.

Y cuando las comunidades eligen a su presidente por algo será.

(PEDRO J. RAMÍREZ) Tiene un sentido de la amistad muy arraigado.

Y él es una persona con la que sabes que puedes contar

en un momento de dificultad.

Su lealtad... su lealtad, su coherencia, su ingenio,

su capacidad irónica, es divertido,

pues hace que me guste llamarle con frecuencia.

Pues quedamos o charlamos, o simplemente nos echamos

un rato por teléfono. Sí, sí.

Por el placer de conversar, es que somos muy chapas los dos.

Lo verdaderamente importante es hablarle a la gente

con sinceridad siempre, haya periodistas o no haya.

Lo mejor que puede hacer una persona, un político también,

es mostrarse humano, con aciertos y con errores, que todos tenemos.

Uno de los momentos más tensos en su trayectoria lo vive Bono

acompañado de alguien de su familia, su hijo José.

Tengo en la retina la imagen en una manifestación donde intentan

insultar a Bono, o pegarle a Bono,

iba un hijo con él y el hijo lo defiende.

Los escoltas no daban abasto para separar a tantísima gente.

Empezaron a pegarnos, nos dieron patadas.

Y la verdad que fue muy desagradable ver a tu padre

cómo le están insultando y cómo incluso le quieren agredir.

No pierdo el tiempo contando a mis enemigos,

prefiero gastarlo dedicándoselo a mis amigos.

Siempre con Bono las enemistades

pues son sibilinas,

con los buenos modales pero en las que la daga envenenada

puede aparecer en cualquier momento.

En el año 2000 José Bono despliega su más aguda estrategia,

mueve pieza para convertirse en presidente del gobierno.

El primer paso es ganar las primarias de su partido.

Todas las quinielas le dan por ganador.

Y todas las quinielas se equivocan.

Yo siempre creí que iba a ser presidente del gobierno.

Compañeras y compañeros, no hay que dar muchas vueltas.

Me presente a un congreso en el que Rodríguez Zapatero,

José Luis, me ganó.

Eran mil delegados. Él tuvo nueve votos más que yo,

nueve de mil, y él fue el presidente del gobierno.

Los incondicionales de Rodríguez Zapatero apenas

pueden creerlo, los pronósticos han vuelto a fallar.

Fue una sorpresa lo de Zapatero porque nadie pudo pensar

que Bono se iba a presentar para perder.

Siempre cuento alguna anécdota que habíamos vivido juntos

antes de que ninguno de los dos pensáramos que íbamos a competir.

Recuerdo que él estuvo en un acto en León al que yo le invité

y a mi padre le dijo: "Tu hijo es el futuro del PSOE".

Sí que recuerdo a mi padre afectado

la semana siguiente después de aquello.

Pero sí que fue un chasco grande.

Estaba yo delante, estaba en el despacho cuando recibimos

la grata noticia de que nos habían ganado por nueve votos, ¿no?

Pues lo... se lo tragó con patatas.

Yo me agarré un cabreo tremendo,

salí por allí dando gritos, pero él no.

Una de las cosas que tiene Bono es su capacidad de ave fénix,

se repone de la derrota, se crece en la derrota.

Cuando se gana hay que reconocerlo.

Ha ganado y tiene que tener esa felicitación por mi parte sincera.

Y aquello no me sentó muy mal, me duró poco el enfado.

Al día siguiente yo le levanté la mano y pedí a todos

los que me habían votado que le votasen a él.

Seguramente no habrá un ejemplo en toda la democracia española

de dos personas que hayan competido nada más y nada menos

por un puesto tan importante que te da la posibilidad de ser

presidente del gobierno de España, como así fue,

que tengan una relación tan buena.

Yo jamás le he escuchado a Zapatero un solo reproche un...

en relación a la conducta de Bono.

Es verdad que invité a la familia,

a los hijos de Pepe Bono a la Moncloa,

y fue un día agradable, un día entrañable.

A mí me caen muy bien los hijos de Pepe Bono.

Zapatero, sí, nos invitó a comer, nos enseñó toda la Moncloa.

Él dijo una cosa graciosa.

"Si no fuese por mí esto hubiera sido vuestra casa", nos dijo.

¿Quise ganar? Sí. ¿Perdí? Sí.

¿Me dio disgusto? Sí. ¿Cuánto me duró? Muy poco.

Puesto el broche de oro a su carrera y alejado ya

del tablero político José Bono comienza una nueva vida.

Cuando Bono deja el Ministerio de Defensa

le promete a Ana que dejará la política.

Cuando a él le ofrecen de nuevo el Congreso de los Diputados

yo creo que eso es una de las razones

por las que el matrimonio se rompe.

Mis padres hoy en día están separados pero se llevan fenomenal.

Y yo creo que han sido un equipo perfecto a la hora de...

de sacar adelante a una familia.

Lo han hecho tan bien...

Había una niña pequeña también cuando pasó.

Pero es que en eso los admiro a los dos porque lo han hecho

fenomenal, nos lo han puesto muy fácil.

Ana, ya divorciada de Bono, llega a escribir un libro.

Yo creo que estaba escrito...

pues eso, desde la rabia, desde el desencuentro.

Como que de pronto el entonces marido viajaba muchísimo.

Y entonces cuando se viaja mucho...

Estaba muy... muy dolida,

por cómo se había hecho la separación.

Ana y yo en el momento en que le hablo nos llevamos

magníficamente bien.

Sin duda mejor que en los últimos años de nuestro matrimonio formal.

Nos vemos casi a diario,

comemos con una frecuencia más que semanal,

nuestros hijos están encantados

de que esa sea nuestra relación, y nos queremos.

Nosotros ya nos habíamos dado cuenta que nuestros padres

estaban ya prácticamente separados.

Y sufrimos más de verlos a ellos

que les costaba adaptarse a su nueva vida.

Mi hermana pequeña tenía doce años y ella sí que lo pasó mal.

Intentábamos vender que tenía dos casas, la de papá y la de mamá.

"Yo no quiero dos casas, yo quiero solo una", decía.

Bono, religioso y con su pasado de derechas, pues al final fue

un padre separado y divorciado con toda naturalidad

como otros muchos en su partido.

Señoras y señores...

A pesar de estar cada vez más alejado del foco mediático

el político sigue cuidando su imagen tanto como siempre,

o quizá más.

Cuando tenía que dar conferencias se llevaba varias camisas

y se cambiaba para que la camisa estuviera perfecta en el mitin,

pero terminaba el mitin y estaba chorreando, ¿no?

Decía Hillary Clinton en una universidad americana

que el pelo importa.

Y Bono es el ejemplo perfecto de que el pelo importa.

Yo tenía pelos entre las dos orejas de atrás y no tenía delante.

Me dijeron que si me lo podía cambiar quedaría mejor.

Me lo cambié y estoy encantado,

de manera que a todo el que me ha pedido,

que han sido centenares, el nombre de la doctora Rolando,

que fue la que me lo hizo, le daba su teléfono y su dirección.

No diré que es lo mejor que he hecho en mi vida,

pero estoy encantado de haberlo hecho.

Como Bono se lo ha hecho

pues mi marido se lo hizo porque Bono se lo hizo.

Todos tenemos algo de coquetería.

Me cuido, todos los días camino

al menos durante hora y media, como sano.

Y eso no crea que es por vivir más, lo hago por vivir mejor.

Es difícil retirarse de la política,

el famoso síndrome del teléfono que no suena, ¿no?

Para una persona que ha estado las 24 horas en el ojo del huracán.

No tengo la más mínima añoranza de la actividad que tuve

cuando fui ministro, cuando fui presidente del Congreso

o de Castilla-La Mancha.

El presidente del Congreso se va sin más pasión política

que el cariño a su país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Y puedo vivir, puedo ser feliz.

Desde luego lo intento y lo consigo, y además con alegría.

He estado con él en su pueblo viendo las truchas del río Salobre,

en esa casa que representa la historia de su familia

en la que es él mismo, tan genuino, sus partidas de dominó y de cartas

en la plaza del pueblo.

Y a disfrutar de sus amigos, de su familia.

Y yo creo que se cuida tanto porque quiere vivir muchos años

para poder seguir haciéndolo, porque le encanta.

Si yo estoy orgullosa de él es precisamente por eso,

porque él es sencillo.

El boato de la política... a mí eso siempre me ha empachado.

Y no es ese el Pepe que yo quiero.

Lo quiero todo, pero en realidad el que más me gusta

es el Pepe auténtico del pueblo.

Cercano, divertido, familiar...

Es una delicia tenerle y verle.

Yo estoy dispuesto a sentirme joven y a sentirme yo.

No quiero poner límite ni a mi felicidad,

ni a mi vida, ni a mi salud.

José Bono, uno de los nombres propios más relevantes,

es ahora el custodio de su propia historia familiar.

Desde la misma casa en la que nació una gélida noche de invierno

preserva la esencia de una niñez cálida.

Aquí en este mismo lugar

en el que estoy hablando es donde nací,

donde nací hace 69 años.

De manera que...

Ese componente de ternura que se asocia

a la infancia, a los padres ya muertos,

a la ausencia de familia en cuanto a ascendientes,

que ya no me quedan.

Aquí guarda todos esos pequeños tesoros.

Entre ellos, aquella clásica pastilla de jabón de manos

que le evocan el olor de su infancia y le devuelven

al amor de unos padres que son su origen y su esencia.

Sí, utilizo ese jabón.

Y además era el que mi madre ponía, quitándolo del envoltorio,

entre la ropa interior y la ropa de cama

para que tuviésemos ese olor, que de pequeño pues percibí

y que aún identifico con una determinada manera de vivir.

Aquí pues les huelo, les percibo,

les siento cercanos, les recreo, les revivo...

Porque nadie muere del todo mientras que no se les olvida, ¿no?