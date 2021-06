Chucho Valdés homenajea a Mozart a la cubana

“Estamos ansiosos por tocar” ha confesado Chucho Valdés en De pe a pa. El pianista se encuentra preparando la gira que le llevará por diferentes puntos de la geografía española: “Hemos estado ensayando a full” y “el repertorio está increíble. Mucha alegría cubana, mucha música, rumba, jazz”. Unos conciertos que aprovechará para presentar nuevas composiciones: “Hay una obra que es un danzón que es el baile nacional cubano y decidí hacerle un tributo a Mozart". Es precioso. Mozart a la cubana”. Este tema lo ha estrenado en primicia en Radio Nacional de España.

Habrá “grandes sorpresas” y “estrenos” en el concierto del 25 de junio en el Singular Fest en Sevilla. En las actuaciones en directo “el calor del público es algo tremendo. Se forma como una retroalimentación entre el músico y el que está oyendo. Eso da mucha más fuerza”. En comparación con los recitales que ha ofrecido desde su casa por internet: “Sin ver a nadie es una sensación extraña. Me están oyendo en todas partes del mundo y eso es buenísimo”.

También visitará los escenarios del Castillo de Aínsa el 3 de julio en Huesca, el 8 de julio en Bahía Sound en San Fernando de Cádiz, el 16 de julio en el Parador de Toledo, el 25 de julio en el Patio de Armas del Palacio Real en Madrid o el 29 de julio en el Ciclo en vivo en el municipio granadino de Motril.

90 minutos con una orquesta

Chucho Valdés ha compuesto “La creación”: “Es un trabajo que hice como una síntesis de todo lo que he ido aprendiendo desde que empecé con mi papá, Bebo [Valdes], y todos los estudios que he hecho sobre la historia de las raíces africanas no solamente de Cuba, de todo el Caribe de América".

Se trata de una obra que dura 90 minutos para “una orquesta grande y piano”. Ha estado preparándola durante 2 años y ha aprovechado la pandemia para revisarla: “Nunca tuve tanto tiempo”, “echando hacia atrás” y “llegando hasta donde yo quería”. Se estrenará en noviembre en París y después llegará al escenario del Palau de la Música de Barcelona dentro de la programación del Festival de jazz.