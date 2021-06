Cómo protegerse de los mosquitos en verano

Llega el calor y le acompaña un clásico del verano: los mosquitos. Puede que pienses que sólo son molestos por las picaduras, pero atención: también pueden transmitir enfermedades. Con nuestra experta Mariam García (Boticaria García) aprendemos la mejor manera de defendernos de estos insectos de forma segura en La Hora de la 1.

Uno de los grandes clásicos de los campings y piscinas son los repelentes con citronela. Puede que la hayas estado usando durante años, pero eso no significa que lo hayas estado haciendo bien. Nuestra experta nos explica que "no tiene evidencias científicas como tiene el DEET", que se lleva desarrollando desde 1947.



Cuidado con las pulseras

Las pulseras antimosquitos se han multiplicado en los últimos años, sobre todo en productos dedicados a niños durante los campamentos veraniegos. Boticaria nos recuerda que la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha emitido un comunicado para enseñarnos a elegir correctamente las pulseras realmente efectivas.

Según el organismo que depende del ministerio de Sanidad, hay que prestar atención a que sus componentes sean los adecuados, puesto que hay algunas que "tienen sustancias que no son biocidas, como por ejemplo, la citronela, siendo su función la aromática y no la repelente. Estas pulseras no están sujetas a evaluación sanitaria y, por lo tanto, no llevan un número de registro en su etiquetado y no están autorizadas".

La experta avisa que para comprar la pulsera adecuada “debemos fijarnos en que aparezcan tres números y después las letras PLAG”. Además nos advierte que "si no lleva este número, no está autorizada por la Agencia Española del Medicamento y por lo tanto, no está garantizada su eficacia".