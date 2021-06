Entre el 17 de juny i el 3 d'octubre de 2021, es presenta l'exposició "Balenciaga. L'elegància del barret", una mostra fruit d'anys d'investigació conjunta de les col·leccions de barrets del Museu Cristóbal Balenciaga i del Museu del Disseny de Barcelona, institucions que coprodueixen la mostra.

Comissariada per Igor Uría, conservador del Museu Cristóbal Balenciaga, i per Sílvia Ventosa, conservadora de teixits i indumentària del Museu del Disseny de Barcelona. L'exposició compta amb l'impuls del Disseny Hub Barcelona. "Balenciaga. L'elegància del barret" és la primera exposició internacional centrada en els barrets i les lligadures de Cristóbal Balenciaga que es van crear en els departaments de barreteria de la casa d'alta costura a París i a Madrid, des de finals dels anys trenta fins al tancament de les cases de Balenciaga, el 1968.

A l'exposició es mostren 87 barrets, 78 dels quals es presenten individualment, 9 amb un conjunt i 1 vestit amb estola. 43 són de la col·lecció del Museu del Disseny, i els altres 44, de la col·lecció del Museu Cristóbal Balenciaga.

Cristóbal Balenciaga va establir un estil i una forma molt característics en els seus dissenys per a barrets, amb volums depurats, estilitzats, que es creen mitjançant formes molt simples, gairebé abstractes, i per si mateixos ja són autèntiques escultures. La mostra aprofundeix en la singularitat del treball del dissenyador ressaltant les formes innovadores i imaginatives, la selecció de materials exquisits, la recerca de tècniques, i el caràcter artesanal de la seva producció de barrets. La suma de tots aquests factors els converteix en únics, irrepetibles i magnètics.

El món femení, molt present

Aquesta exposició monogràfica ens permet admirar unes peces úniques i, alhora, revelar certs aspectes de la confecció dels barrets bastant desconeguts, tant pel que fa al treball als tallers com a la seva difusió, ambdues tasques fonamentalment exercides per dones.

D'aquesta manera, fa valer així el món femení que donava forma al disseny i les creacions de Balenciaga: els departaments de París i Madrid van ser dirigits per dones, i les barreteres i venedores també ho eren. I aquest treball de dones com a contrapunt al món femení que els utilitzava, les dones de l'elit social vestides per Balenciaga. Des d'una òptica contemporània, la mostra s'aproxima a la importància que tenia aquest accessori per distingir-se en el context social i cultural de l'època, donat el gran prestigi que suposava ser clienta de Balenciaga.