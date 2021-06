El Banc de Sang i Teixits de Catalunya confirma que en 2020 un total de 44.606 persones van necessitar sang a Catalunya, de les quals 7.100 van ser pacients Covid-19.

El contagi per Covid-19 pot desestabilitzar les malalties de base d'alguns pacients, com les anèmies, i generar complicacions en la seva salut i, de fet, un 15% de les transfusions van ser destinades a pacients amb aquestes característiques.

Es necessiten 1.000 donacions diàries

Les últimes setmanes les transfusions als hospitals han pujat un 15% respecte al 2019 i per això es necessiten més donacions per a garantir els tractaments, per la qual cosa han instat la ciutadania a reservar hora a través de la pàgina web per a "agilitar la donació i mantenir les distàncies".

Cartell Dia Mundial del Donant de Sang





En els centres hospitalaris estan recuperant les intervencions que es van haver de deixar de fer per l'impacte de la pandèmia i es necessiten "1.000 donacions diàries", quan fa un any eren necessàries al voltant de 800.



El director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras, explica que gràcies als donants, l'any passat, tot i la pandèmia no va faltar sang, però la donació va ser més complicada.