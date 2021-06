Catalunya reobrirà l'oci nocturn abans de Sant Joan

La reobertura de l’oci nocturn i les discoteques de Catalunya serà, finalment, aquest mes de juny. Segons ha confirmat a Betevé el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas, el sector de l’oci nocturn de Catalunya, bars musicals i discoteques podran tornar a obrir abans de la revetlla de Sant Joan.

La data concreta encara s’ha de consensuar entre el sector i el Procicat, que es reuniran aquest divendres al migdia. També caldrà determinar l’hora màxima d’obertura (tot i que FECASARM diu que estarà entre les 3:30 h i les 4 h de la matinada).

Graduacions

Es poden celebrar festes de final de curs i actes de graduació de l'alumnat no universitari amb mesures diferents segons si tenen lloc en espais interiors o exteriors. Es recomana que tinguin lloc preferentment en espais exteriors, amb un màxim de 500 persones amb l'alumnat inclòs, sense obligació de seure i amb permís de consum i begudes en racions individuals.



En espais interiors, l'aforament màxim serà de 250 persones (alumnat inclòs) assegudes en grups de convivència separats per un seient buit. A més, es recomana que només hi participin els infants o joves del grup de convivència estable o bé, en espais ben ventilats, alumnat de diversos grups d'un mateix nivell acadèmic.



No s'hi permet el consum d'aliments i begudes. Els grups de convivència poden ser escolars (el grup d'infants que forma el grup educatiu durant el curs) i també els familiars d'aquells que conviuen sota el mateix sostre. Si hi participen les famílies, l'aforament no pot superar el 50% de la capacitat de la sala. Tant en exterior com en interior, cada persona ha de disposar de 2,5 m².