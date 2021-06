Així serà el futur Hospital del Mar

L'Hospital del Mar posa en marxa la seva transformació amb la mirada posada en l'any 2030. L'ambiciós projecte d'ampliació del centre comença la seva segona fase. El nou edifici es construirà sobre part de l'actual solar on se situa el centre que significarà l'enderroc dels antics pavellons, construïts entre 1914 i 1929. Es preveu que podrà entrar en servei a mitjans de l'any 2024.

Hospital 2030

La potenciació de les noves tecnologies, la transformació digital i la seva aplicació a l'entorn hospitalari són idees per iniciar el projecte de transformació tecnològica i de funcionament del centre.

El projecte pot ser un dels beneficiaris del fons Next Generation anunciats per la Unió Europea. Per tal de començar les obres, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anticipat el finançament necessari per al projecte executiu, que ha costat 2,5 milions d'euros, i per la part d'aquesta nova fase de transformació, amb un cost d'11,4 milions d'euros.