Solo faltan unas horas para la Gran Final de 'The Dancer' y los nervios aumentan. Los capitanes se la juegan en esta última gala después de meses de competición en la que no han querido callarse ningún comentario, e incluso, en los que han llegado a enfadarse entre ellos por las valoraciones o "los robos" de concursantes. Han sido semanas muy intensas, sobre todo desde que comenzó la competición por equipos en "La Decisión Final", y esta noche llega a su fin con el gran broche de oro, una gala llena de sorpresas en la que se decidirá quién es el ganador de talent show producido por Televisión Española y Fremantle.

Alegato por la cultura segura

Dos personas que conocen bien lo que sucederá esta noche son Ion Aramendi y Sandra Cervera, los presentadores de 'The Dancer'. Ellos han querido contarnos lo que vamos a ver en la gran gala final y no podemos evitar emocionarnos al pensar en las grandes sorpresas de las que habla Sandra Cervera. La actriz y presentadora ha avisado de que veremos un número dedicado a la cultura segura, un alegato en el que todos han querido participar, y que Cervera continúa fomentando más allá del programa: "Tenemos la responsabilidad dentro de una televisión pública de lanzar un mensaje claro y directo de que la cultura es segura. Desgraciadamente, yo también estaba trabajando en un musical previo a 'The Dancer' y tuvimos que cerrar las puertas, y tengo que decir que yo, en el momento en el que nos lo han permitido, he sido la primera que, con todas las medidas de seguridad, he seguido consumiendo cultura y yo ni tan siquiera he pasado el covid, o sea creo que la cultura es segura".

04.59 min The Dancer - Ion Aramendi: "Veremos a los mejores bailando su esencia"

También ha querido aprovechar esta oportunidad para agradecer el cariño que le ha mostrado el público durante estas semanas y ha explicado cómo ha visto ella la evolución del concurso y el recibimiento por parte de los espectadores: "El programa está gustado a todos los públicos, a gente profesional del medio, bailarines, personas que buscan más las emocionnes... Está conquistando a todos".