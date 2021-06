Desmarcats - Queralt Castellet, 'rider'

La rider sabadellenca, Queralt Castellet, afronta la temporada amb la mirada posada als Jocs Olímpics d'hivern, que se celebraran a Pequín l'any 2022. Aquest mes de juny complirà 32 anys i treballa per a incorporar, per primera vegada al seu palmarès, la medalla olímpica.

Objectiu medalla olímpica La prioritat per a la catalana és participar l'any que ve als seus cinquens Jocs Olímpics d'hivern, que es disputaran a Pequín: "els Jocs són l'objectiu principal per l'any que ve. Ja hem fet el que és tota la classificació pel pipe i tot el que estic fent ara és per consolidar una ronda i uns elements que els tingui segur de cara als Jocs". “�� @q_castellet: "Tot el que estic fent és per classificar-me pels Jocs Olímpics"



����#Desmarcats2J

��@la2_tve

��️@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/9WyhXepNdI“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 2, 2021

Castellet vs. Kim En el panorama snowboarder la màxima rival de la Queralt Castellet és la rider californiana, Chloe Kim. Ara bé, deixa clar que tenen una molt bona relació i quant a la competició assegura que pot guanyar-la: "ella també ho sap i estic treballant per això". “�� @q_castellet: "La @ChloeKim és la rival a batre i la puc guanyar"



����#Desmarcats2J

��@la2_tve

��️@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/VMfPikkJLr“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 2, 2021

Més de 10 mesos fora de casa Degut a la situació pandèmica mundial, Castellet no ha pogut mantenir el ritme de viatges d'abans: "és la temporada que he passat més temps fora de casa. Han estat deu mesos i el moment de tornar ha estat molt heavy. Tenia moltes ganes, però aquesta temporada ho he hagut de posar a part per centrar-me en la meva prioritat". A principi de curs va decidir instal·lar-se als Estats Units sense saber si hi hauria massa competicions, però l'aposta li va sortir bé: "vaig tenir més o menys sort". I els resultats l'han acompanyat guanyant els X Games i proclamant-se subcampiona del món. Un botí total de 6 victòries i 14 podis a la Copa del Món. “�� @q_castellet: "És la temporada que he passat més temps fora, més de deu mesos"



����#Desmarcats2J

��@la2_tve

��️@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/H6cf7BAWwR“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 2, 2021