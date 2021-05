¡Ya sabemos cuáles son los finalistas del I Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE! Nos lo habéis puesto muy difícil y tras de muchas deliberaciones, análisis y consenso podemos comunicar, con gran ilusión, cuáles son los podcast qué han llegado hasta la final. A continuación, os dejamos todos los finalistas ordenados por categorías y con un enlace para que tú también puedas disfrutar de ellos.

Categoría C (1º, 2º y 3º ESO, de 13 a 15 años aproximadamente)

La radio es una poderosa herramienta educativa que Eloquenze ha desarrollado aprovechando las ventajas que proporciona la red en colaboración con RNE, que aporta sus contenidos y programas para convertirlos en material didáctico en esta plataforma.

No dejes de participar. No dejes de divertirte. No dejes de aprender.