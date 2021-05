Vaya mes de mayo llevamos. Varios personajes del mundo de la televisión han fallecido en los últimos días y los pésames y las despedidas acaparan la actualidad de los informativos. A las muertes de la madre de Ana Obregón, la madre de Norma Duval o la madre de Ángela Molina, se suma el actor Enric Molina, el protagonista de la película Sin techo.

Falleció el pasado 22 de mayo a los 54 años a consecuencia de complicaciones respiratorias, según han informado a EFE fuentes vinculadas a esta película. Molina había dedicado los últimos años a la interpretación, después de una vida muy difícil en qué tuvo que malvivir más de ocho años en la calle.

Pudo evocar esta experiencia en obras de teatro como L’últim crit, dirigida por Ivana Miño, Sis personatges, homenatge a Tomàs Giner, en el Teatre Lliure, y sobre todo, en la película de ficción Sin techo, dirigida por Xesc Cabot y Pep Garrido.

Sin techo ("Sense sostre", en su versión en catalán) se estrenó a finales del 2019 en el Festival de Gijón y estuvo más de dos meses en cartel en cines de toda la península.

En la película, Molina encarna el personaje de Joan, un sintecho que malvive en las calles de Barcelona con su inseparable perro Tuc.

La interpretación de Enric Molina, prodigiosa y sobrecogedora, fue elogiada por la crítica, que destaco su instinto natural para la actuación.

Las mismas fuentes han asegurado que "su delicada salud, consecuencia de años de vivir a la intemperie y agravada por la pandemia, ha acabado prematuramente con una carrera que apenas ahora arrancaba".

Siempre que tenía la ocasión, Molina decía: "No hay mal que por bien no venga; haber vivido en la calle me ha permitido poder interpretar con verosimilitud el personaje de un sintecho, y contribuir a abrir los ojos de las personas hacia esta realidad. Fue fácil, solo tuve que rebobinar un poco".