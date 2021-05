Barcelona crearà un nou canal de WhatsApp per a la prevenció del suïcidi juvenil. Després que a l'agost es posés en marxa l'anomenat 'telèfon de l'esperança', el consistori vol crear ara un canal de missatgeria instantània que doni un servei similar, ja que els joves són menys proclius a parlar per telèfon.

3 milions d'euros es destinaran al pla El nou canal és una de les més de vint accions que l'Ajuntament de Barcelona preveu posar en marxa per reforçar el pla de xoc en salut mental, que es va iniciar fa un any amb motiu de la pandèmia. Amb l'objectiu de reforçar el pla i ampliar-lo els pròxims dos anys, el govern municipal portarà al plenari d'aquest divendres una mesura per destinar-hi tres milions d'euros i desplegar diverses accions. Aquests tres milions han de servir per donar continuïtat a programes com els Konsulta'm o l'estratègia de prevenció del suïcidi, entre altres, però també per desplegar noves mesures.

Noves accions La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, n'ha destacat quatre. Una d'elles és la de posar en marxa un canal de WhatsApp, d'una banda, i desenvolupar una aplicació mòbil amb informació sobre atenció i prevenció del suïcidi, de l'altra.



Al voltant del 23% de les 1.800 trucades rebudes al telèfon de l'esperança des de l'agost són de menors de 29 anys i Tarafa ha explicat que les dades disponibles apunten que en el darrer any han augmentat les temptatives de suïcidi entre els joves. Per això, es vol reforçar la prevenció i activar un nou canal més proper als joves.

Programes de primers auxilis Una altra acció que vol desenvolupar l'Ajuntament és impulsar programes de "primers auxilis de salut mental" i formar agents que treballen amb persones joves, com ara monitors d'esport o personal de menjador, perquè actuïn com a "antenes comunitàries" a l'hora de detectar malestar emocional.

Punts d'atenció psicològica sense cita prèvia La tercera acció destacada per Tarafa és la de crear sis nous punts d'atenció psicològica -sense cita prèvia- per a adults. Segons ha dit, la idea és que funcionin com els Konsulta'm, però en aquest cas dirigits a població adulta que vulgui tant fer una consulta com fer tallers i cursos per millorar la salut emocional.

Plans comunitaris Per últim, la regidora també ha avançat que s'elaboraran plans comunitaris pel benestar emocional dels veïns. El primer d'aquests plans es farà a la Zona Nord del districte de Nou Barris.