Obrim fil - Per què agrada Eurovisió?

Aquest cap de setmana es fa la final del Festival d'Eurovisió a Rotterdam, i RTVE fa un desplegament per donar suport al candidat d'Espanya, en Blas Cantó. L'Obrim fil es planteja el fenomen i es debat sobre la revifalla que ha viscut l'esdeveniment en els darrers anys i també per què el nostre país no guanya des de fa més de mig segle.

El primer testimoni que va passar pel programa va ser el d'en Manel Navarro, representant d'Espanya al Festival l'any 2017, que patir l'estigmatització durant molt de temps després d'actuar perquè va tenir la dissort de fer un gall en el moment culminant de la interpretació. Explica com de malament ho va passar i com després d'aquella desgràcia se li van tancar moltes portes de la música a casa nostra.

“Atenció a l'actuació d'en @ManelNMusic a l'#ObrimFilEurovisió, després d'explicar com de malament les ha passades a Madrid bastant de temps després del que va viure al Festival de 2017

No us perdeu la subtilitat de les seves paraules i després, la cançó... pic.twitter.com/sTTOadMoV7“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 20, 2021

A més, en Manel Navarro va demostrar la seva qualitat musical i els seus dots d'interpretació cantant amb una guitarra acústica en directe a l'Obrim fil un dels temes del seu darrer disc, anomenat "Cicatriz".

Quin és el secret de les cançons que han triomfat a Eurovisió? Tenen uns patrons identificables que les pugui lligar? L'Ana Boadas ha anat a trobar un especialista musical, el mestre Pardo, per mirar d'esbrinar el patró que fa que unes cançons tinguin més èxit que unes altres en el Festival.

“Quin és el secret de les millors cançons històriques d'#Eurovisión?

El mestre @pedropardomusic en sap un niu, de com són i els recursos que usen

L'@Ana_Boadas l'ha anat a veure per saber com es fa una cançó guanyadora#ObrimFilEurovisio pic.twitter.com/PDrSxYJwPA“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 20, 2021

Pel debat també va passar el xef Raül Balam Ruscalleda, que va parlar de la seva passió eurovisiva i més concretament de la seva predilecció pel tema "Vivo cantando", de Salomé, que va guanyar el Festival l'any 1969. La seva admiració és tan gran que es va fabricar una rèplica del vestit de la cantant catalana, amb les sabates incloses:

Un altre dels convidats més destacats va ser el cantant Micky, que l'any 1977 va interpretar "Enséñame a cantar" representant a Espanya. Va explicar algunes curiositats desconegudes, com ara que abans de sortir a l'escenari li van donar unes bones copes de vi negre i va sortir a l'escenari una mica embalat. També va demostrar molta memòria en recordar la lletra de la cançó en francés, alemany i anglès.

“El @soymicky va cantar "Enséñame a cantar" a #Eurovision i va quedar novè, però després va ser un èxit a diferents països i en Micky encara recorda com sona en diferents idiomes.

Mireu!#ObrimFilEurovisió pic.twitter.com/uDWvw1rjt9“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 20, 2021

El programa va patir una sotragada en rebre un dels personatges més energètics del panorama mediàtic català, el presentador de televisió i showman Germán Ramírez, que va provar d'anar a Eurovisió l'any 2017 amb "Fiesta", un tema que van idear al programa de ràdio on treballava. Encara que no se'n va sortir, a l'Obrim fil demostra la força que té la cançó:

L'Obrim fil va acabar amb un concurs entre els convidats i els analistes d'alguns dels temes més coneguts de la història d'Eurovisió i que va interpretar en directe el pianista Xevi Márquez. La festa es va disparar a plató, desitjant que al Blas Cantó li vagi molt bé en Festival que es fa aquest cap de setmana a Rotterdam: