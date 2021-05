Jon Andoni Goikoetxea: "Vam trencar el malefici de la Champions"

Avui al Desmarcats hem parlat amb el Jon Andoni Goikoetxea, exjugador del Barça i scouting del club al País Basc i La Rioja. Hem volgut rememorar amb ell la final de Champions que va guanyar el Barça, tot just fa avui 29 anys.

29 anys de la primera Champions

L'exjugador del Barça va formar part del 'Dream Team' que va guanyar el primer títol europeu del Futbol Club Barcelona. Recordant el que va sentir en el moment d'aixecar la copa confessa: "en aquell moment sents una gran alegria, però no te n'adones del que has fet i el que ens va costar aconseguir-ho". Com ell diu, després d'aconseguir la prmera Champions "vam trencar el malefici". El que és també l'scouting del club a la zona nort del territori nacional, afirma que guanyar la lliga de campions "va ser un abans i un després per ara tenir el Barça que tenim avui dia".