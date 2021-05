Un estudi preveu onades de calor un 150% més intenses al 2050

La Universitat de Santiago de Compostela ha publicat un estudi que preveu que la intensitat de les onades de calor a la península s'incrementi al 2050. La recerca impulsada per investigadors de la USC i la UVigo prediu un augment del 104% en les onades de calor dels pròxims anys (2021-2050) en el conjunt peninsular. La investigació, elaborada per Nieves Lorenzo, Alejandro Díaz-Poso i Dominic Royé, ha estat publicada a la revista internacional Atmospheric Research.



L'escalfament global preveu canvis importants en la freqüència, durada intensitat i extensió de les onades de calor, sobretot al nostre territori. Tot plegat comportarà més risc per a la població, més consum energètic i un increment del perill d'incendi. Aquest estudi aplica per primera vegada el Factor d'Excés de Calor (EHF), una variable que combina el grau d'intensitat de calor amb el grau d'afectació sobre la salut de les persones.

En els millors dels casos, desapareixerien les glaceres del Pirineu Com en totes projeccions climàtiques hi ha un escenari optimista i un altre pessimista. L'optimista ja preveu que les onades de calor siguin fins a un 100% més intenses al Pirineu l'any 2050, un escenari que ja faria desaparèixer del tot les poques glaceres que hi queden. RTVE Catalunya

Onades de calor fins a un 150% més intenses En canvi, l'escenari més pessimista, preveu que les onades de calor siguin més del 100% més intenses en tota la península i, també, estima que aquestes guanyin un 8% d'extensió cada dècada. Ara bé, la zona del Pirineu i l'àrea del mediterrani patirà les onades de calor més greus, segons l'estudi, de fins a un 150% més intenses que les viscudes fins ara. RTVE Catalunya