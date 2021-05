Metrópolis dedica un programa a la exposición New (Ego) Cuerpos conectados, comisariada por Laura Baigorri en Etopia, Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza).

La exposición es el resultado de un proceso de investigación artística sobre el cuerpo y la construcción identitaria mediados por la tecnología. Un apasionante viaje a las nuevas formas de representación individual y colectiva que plantea el valor que ha ido adquiriendo nuestro yo digital.

Las obras giran en torno a la autorrepresentación, el autorretrato y la autopercepción, y analizan aspectos relacionados con el cuerpo sobreexpuesto, intervenido, ensimismado, reivindicado, sexualizado, medicalizado, vigilado y problematizado.

Data Biography, de Clara Boj y Diego Diaz New (ego) Cuerpos conectados, Etopia (Zaragoza)

Son obras realizadas con medios tecnológicos (media art), tales como sistemas de vigilancia, dispositivos de geolocalización y de detección de rastros en Internet, registros de actividad en las redes sociales, procesos de interacción visual y sonora, métodos de generación artificial de imágenes y bases de datos.

En el programa se incluyen trabajos de: Patxi Araujo, Clara Boj y Diego Díaz, Joana Burd, Joan Fontcuberta y Pilar Rosado, Diego Marchante “Genderhacker”, Virginia Paniagua, Águeda Simó y Pedro Ortuño, Augusto Zubiaga y Lourdes Cilleruelo y Equipo Cuerpos Conectados.

La muestra está dividida en tres apartados temáticos: Autoexposición, Universo Ego, y Simulación y Reivindicación de identidades:

Autoexposición (autorrepresentación y autorreferencia)

En el primero apartado los artistas utilizan su propia autoexposición como desafío artístico. Clara Boj y Diego Diaz ha recopilado los datos tecnológicos de todas sus actividades diarias para evidenciar en Data Biography y Data Biopic la imposibilidad de seguirlas al detalle. Virginia Paniagua, por su parte, demuestra en MANIFESTO y Me And My Partners (serie HelloIAmArt) que las redes sociales no mantienen los principios de conexión, reciprocidad y afinidad que anuncian, sino en la mera exhibición de la propia intimidad e identidad.

Me And My Partners (serie HelloIAmArt) New (ego) Cuerpos conectados, Etopia (Zaragoza)

Universo EGO (autopercepción y consciencia)

El segundo apartado aborda el particular “universo ego” que generan otros artistas basándose en la exploración de mecanismos extremos de autopercepción. Las dos primeras obras remiten al contexto más físico (visual y sonoro): Augusto Zubiaga y Lourdes Cilleruelo han realizado en See and Be Seen un ojo gigante que sólo se ve a sí mismo -sus elementos, sus propios procesos electromecánicos y los datos que él mismo genera-. Vive inmerso en su experiencia existencial, como si fuera el único que habitara su propia dimensión. En Modo silencioso 2.0: cuerpo, Joana Burd nos permite experimentar la vibración del sonido como lo hacemos habitualmente a través de la audición coclear (auditiva), pero también a través de la ósea (táctil): la sensación es oír con el cuerpo, oír con la piel.

See and Be Seen New (ego) Cuerpos conectados, Etopia (Zaragoza)

Las dos obras siguientes del “universo ego” se centran en la autopercepción psicológica y plantean preguntas existenciales. Como vivimos en una época en la que humanidad ha decidido otorgar más fiabilidad a la tecnología que a sus propios sentidos, Patxi Araujo juega a establecer dudas con nuestra propia percepción en Time Out, utilizando una cámara de CCTV que a veces decide que no estamos ahí, pues desaparecemos de la pantalla. Por último, en la instalación La construcción del Yo y la cosmética psicoquímica, Águeda Simó y Pedro Ortuño proponen una reflexión sobre la utilización de psicofármacos en la creación artificial de una nueva personalidad más atractiva socialmente.

Simulación y reivindicación de identidades (trabajo subversivo con repositorios de datos)

En el tercer bloque, los artistas despliegan un trabajo creativo -y subversivo- de simulación y reivindicación de identidades a partir de diferentes tipos de repositorios de datos sobre género y sobre sexo y muerte. Para realizar PROSOPAGNOSIA: La petite mort, Joan Fontcuberta y Pilar Rosado han puesto a trabajar a su algoritmo de Deep Learning en páginas específicas de Internet con el objetivo de que genere sus propias imágenes, emulando tanto las expresiones orgásmicas como las de los rostros de fallecidos que encuentra en las imágenes de la red. En Queering the future (serie Gendernaut), Diego Marchante Genderhacker, revisa los acontecimientos clave de los movimientos feministas y LGTBI de los noventa para imaginar ahora su futuro desde la reformulación subversiva de “la archiva”.

Y también se presenta una obra común realizada por los componentes del proyecto de investigación Cuerpos conectados. ArchID (Archivo de Identidad Digital) es un archivo cartográfico online de obras artísticas en torno al cuerpo y la identidad que ha sido configurado como un dispositivo de investigación, difusión y aprendizaje de acceso libre.