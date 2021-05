Entre probetas , con José Antonio López Guerrero (JAL)

, con José Antonio López Guerrero (JAL) Martes a las 21.03 horas Radio 5.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo –más acusado en el Occidental-. Nuestro corazón es, por mérito propio, El Músculo de todos los músculos. Sus células empiezan a latir a las pocas semanas del desarrollo embrionario y nos acompañarán, los latidos, hasta nuestro último aliento…

En el programa de Radio 5 Entre probetas, José Antonio López Guerrero (JAL) charla con el doctor Jesús Almendral, uno de los grandes expertos en cardiología y electrofisiología. Es Jefe de la Unidad de Arritmias y Director del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (CIEC) de HM Hospitales y profesor titular de la Universidad San Pablo CEU.

Entre probetas: ¿Nacemos con un número fijo de latidos?

Jesús Almendral: No, no lo creo hay gente que tiene de forma espontánea un número de latidos mayor que otros, ambas son situaciones normales y no por eso los que tienen menos viven más tiempo que los que tiene más.

P: ¿Cuáles son las patologías más prevalentes del corazón?

R: Son en el adulto las derivadas de proceso ateroscleróticos, procesos degenerativos y de la hipertensión arterial, que es un enemigo silencioso, que tenemos ahí algunas veces. Al final todo esto deriva en patologías muy diferentes del corazón.

P: Al parecer, las cardiopatías son una de las causas principales de muerte… ¿En todo el mundo? ¿En ambos sexos?

R: En todo el mundo. Pero es cierto que en el mundo occidental, incluso mayor porque los procesos ateroscleróticos y los degenerativos, en cierta manera se relacionan con la edad. Entonces, en los lugares donde la expectativa de vida es mayor el número de cardiopatías del adulto es mayor.

¿En todos los sexos? Pues sí. Lo que ocurre es que la mujer por su situación hormonal tiene en cierta manera una protección al proceso aterosclerótico durante una serie de años, pero cuando sobreviene la menopausia, esta protección declina y eso se traduce en que recupera de alguna manera 'el tiempo perdido en sentido negativo' y crece su probabilidad de sufrir una cardiopatía.

P: No podemos evitar hacer una referencia a la luctuosa situación mundial que estamos viviendo… ¿Habéis notado algún cambio en cuanto a los pacientes que os llegan? ¿Está afectando algo el SARS-CoV-2 a tu servicio?

R: La verdad que sí, aunque mayoritariamente de forma indirecta. Alguna vez hemos visto algún caso de miocarditis relacionada con el virus, pero lo que ocurre muchas veces es que de forma indirecta, por ejemplo yo que me dedico especialmente al tema de las arritmias cardiacas, vemos que pacientes que tenían una arritmia y la tenían de forma controlada, a lo mejor después de pasar el virus se descontrola y se vuelve más agresiva hacia al paciente.

P: Eres un experto mundial en electrofisiología… Háblanos, de la fibrilación/arritmias… ¿Cuántos tipos hay, cuáles son las más comunes y más peligrosas?

Arritmías hay muchas, hay libros enteros dedicados al as arritmias cardiacas. La más frecuente es la fibrilación auricular, junto con otra que es mucho más benigna que son los la extrasístoles ventriculares.

“Ha habido un tremendo progreso en el campo de las arritmias en los últimos 20 años“

La fibrilación es peligrosa, aunque es verdad que hay arritmias que son más graves porque pueden poner en riesgo la vida de forma directa la vida de los pacientes, son las llamadas arritmias ventriculares.

P: ¿Tienen todas las arritmias tratamiento? ¿El mismo para todas?

R: Sí, la verdad que sí todas tienen tratamiento. No siempre tenemos la misma capacidad de éxito, pero todas tienen tratamiento,.Ha habido un tremendo progreso en el campo de las arritmias en los últimos 20 años y hay muchas arritmias que podemos curar, que es una palabra muy grande para decir en medicina. Hay diferentes tratamientos. A veces tiramos hacia la medicina, los fármacos, la química…, y otra veces, usamos elementos físicos como son la ablación con cateter y otra tercer opción es plantar dispositivos como los que llamamos marcapasos o desfibriladores. Hay esos tres tipos de recurso terapéuticos. Cada vez recurrimos más al tema de ablación, y cada vez tenemos mejores resultados; es un tratamiento más efectivo y más eficaz.

P: Otro tema de máxima actualidad… son los denominados síncopes… ¿Qué son, cómo se producen y cómo se tratan?

R: Este es otro gran problema cardiovascular. Síncope quiere decir perdida de conciencia transitoria con recuperación espontánea. Tener un sincope es muy frecuente. Una de cada cinco personas ha tenido algún un síncope en su vida. Es lo que se llama típicamente tener una lipotimia. Uno se marea y se desmaya, a veces cuando ve o le sacan sangre, o cunado tiene un dolor, o en verano con el calor... Hay muchas circunstancias que predisponen a tener alguno, alguna vez es algo frecuente y benigno. Hay veces que se repiten y hay personas que están muy invalidadas por esa situación. Estamos desarrollando tratamientos para esto. Se ha utilizado con un éxito relativo marcapasos, pero hoy día estamos desarrollando la posibilidad de que con una ablación de determinadas estructuras pueda mejorar, dificultar el mecanismo que conduce al sÍncope y producir un gran beneficio para el paciente en su calidad de vida.

Estamos ahora mismo preparando un proyecto que vamos a presentar a las becas de la Asociación Española de Cardiología un grupo cooperativo de una serie de hospitales que estamos trabajando en este sentido con mucho interés.

P: ¿Cómo estamos en España en cuanto a problemas del corazón –y no hablo de amoríos- en comparación con nuestros vecinos?

R: No estamos mal en cuanto a investigación clínica y a tratamiento de los pacientes. Sin embargo, en investigación más básica creo que nos falta organización. Por alguna razón tenemos talento, pero no tenemos organización. El tema de los recursos es limitado y sin duda es una limitación.

P: En cuanto a los trasplantes de corazón, ¿hemos avanzado en las últimas décadas? Definitivamente, los xenotrasplantes, corazones de otros animales, han cesado… ¿o se siguen haciendo?

R: Hasta donde yo sé, no se siguen haciendo. Los transplantes de corazón principalmente son entre seres humanos. Se ha avanzado especialmente en cuanto a combatir el rechazo, que es el problema más gordo. Los xenotrasplantes es un tratamiento que está ahí, está disponible, que usamos en casos muy especiales.

P: ¿Tenemos altos índices de donación de este órgano?

R: Sí, tenemos altos índices de donación. Por una parte es bueno. Por otra parte, indica que hay demasiados accidentes, de moto principalmente. Es la otra cara de la moneda.

P: ¿Las cardiopatías tienen un componente más genético que ambiental, o al revés?

R: A mí me parece que en la actualidad hay más componentes ambientales que genéticos. Pero es verdad, que la genética es muy importante, y probablemente hay una relación entre genética y ambiente, hay una relación entre ambas y probablemente la combinación es la que al final resulta nociva, una determinada combinación.

“Hay muchas patologías cardiacas de las cuales la causa del fondo no la sabemos.“

La genética es algo que ha experimentado un progreso enorme pero que le falta todavía mucho camino para poder llegar a ayudarnos en el día a día de la mayoría de nuestros pacientes. Luego hay otro gran grupo de enfermedades de las cuales que no sabemos, no sabemos de dónde vienen y no sabemos si son ambientales, genéticos, los dos, o ningún de esas en realidad. Hay muchas patologías cardiacas de las cuales la causa del fondo no la sabemos.