La reunión de 'Friends' ya tiene fecha de estreno: 27 de mayo

"¿Podríamos estar más emocionados?", pregunta Jennifer Aniston en su Instagram, y la respuesta es no: ya tenemos fecha oficial del estreno de la reunión de Friends, el evento que veníamos conociendo como 'Friends: The Reunion' y que que ya tiene otro nombre acorde con el resto de los episodios de Friends: el episodio En el que todos vuelven a juntarse ('The One Where They Get Back Together') se estrenará el próximo 27 de mayo, tal y como rezan los títulos del teaser publicado por HBO Max, en el que vemos a todos los personajes caminando de espaldas hacia la el anochecer.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Pery, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, los protagonistas de Friends, se reunirán de una vez por todas frente a nuestras pantallas en este estreno online que todavía no tiene fecha en España, pero para el que estamos muy emocionados. ¡Y no somos los únicos!

Diecisiete años después del final de la serie, por fin podremos volver a ver las caras de nuestros personajes favoritos. Rachel, Mónica, Chandler, Joey, Ross y Phoebe volverán a verse las caras y a su alrededor se congrega todo un universo de fanáticos, tanto famosos como anónimos: aunque a la propia Courteney Cox se le olvidaban algunos detalles de la serie (que nosotros todavía recordamos a la perfección), personalidades del mundo de la música, el entretenimiento y el deporte no quieren perderse la ocasión de celebrar la sitcom neoyorquina más icónica de todos los tiempos.

La lista de invitados, desde Lady Gaga hasta Malala Lady Gaga, Justin Bieber, la banda de k-pop BTS, el futbolista David Beckham, el presentador James Corden, la top Cindy Crawford, Cara Delevigne, Kit Harrington (John Nieve en Juego de Tronos), Mindy Kaling (The Office) y hasta el premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai están en la lista de invitados que ha hecho pública HBO Max para el evento de estreno de la serie. Mira cómo han cambiado (o no) los protagonistas de 'Friends'