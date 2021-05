Norman Lloyd ha muerto a los 106 años. Era una leyenda Hollywood y uno de los actores más longevos de la industria, superando a Olivia de Havilland y Kirk Douglas, que fallecieron a los 104 y 103 años respectivamente. No era muy conocido entre el gran público pero su rostro es inolvidable. Igual que sus papeles: fue el villano que cayó desde la Estatua de la Libertad en la película Sabotaje, de Alfred Hitchcock, y en su currículo figuran trabajos con directores tan importantes como Orson Welles, Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, Martin Scorsese y Jean Renoir. El actor ha muerto en su casa, situada en el barrio de Brentwood de Los Angeles y la noticia la ha dado su viejo amigo el productor Dean Hargrove, como leemos hoy en The New York Times.

Normand Lloyd en 2016, cuando tenía 101 años. Vanity Fair

Lloyd, que nació en Nueva Jersey (EE.UU.), comenzó a actuar cuando era muy joven en los escenarios de diversos clubes nocturnos, y poco después comenzó a trabajar con Orson Welles en el Mercury Theatre de Nueva York en los tiempos de la Gran Depresión. La interpretación de Lloyd como Cinna, en una versión de Julio César que Welles ambientó en la Italia de Mussolini le valió elogios. Cuando Welles se mudó a Los Angeles en 1940 para comenzar a rodar películas, el joven Norman Lloyd lo acompañó. Tras el fracaso del primer proyecto cinematográfico de Welles Lloyd, que estaba esperando un bebé con su esposa, la también actriz Peggy Lloyd, una compañera intérprete, no esperó a su amigo y colaborador y decidió buscar trabajo en otra parte regresando a Nueva York.

Norman Lloyd en la famosa escena de 'Sabotaje' de Hitchcock.

Norman Lloyd con Alfred Hitchcock en 1942. Courtesy Everett Collection

El siguiente proyecto de Welles fue Ciudadano Kane y aunque Lloyd perdió la oportunidad de contar con un papel destacado en el mítico filme, logró que Alfred Hitchcock lo eligiera en Sabotaje para dar vida a Fry, un quinto columnista empeñado en atacar objetivos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Volvió a trabajar a las órdenes de Hitchcock en Recuerda (1945) y fue acumulando títulos con importantes cineastas como Jean Renoir en El sureño (1945); con Jacques Tourneur en El halcón y la flecha (1950), con Charles Chaplin en Candilejas (1952); con Martin Scorsese en La edad de la inocencia (1993), y con Peter Weir en El club de los poetas muertos (1989).

Ben Mankiewicz, Norman Lloyd y Jennifer Dorian en 2018. AFP

Norman Lloyd, abajo a la derecha, en 'Hospital'

En televisión, dirigió varias de las entregas de la serie de suspense de Hitchcock (ganó una Mención Especial por Alfred Hitchcock Presenta en el Festival de Cine de Venecia en 1985) y protagonizó Hospital, el mítico el drama médico de la NBC que contó con más de 130 capítulos. Su último trabajo como actor tuvo lugar en 2015 cuando tuvo un pequeño papel en la comedia Y de repente tú dirigida por Judd Apatow y protagonizada por Amy Schumer y Bill Hader. Con su muerte despedimos a una generación de hombres y mujeres centenarios, como Anne Douglas, la esposa de Kirk Douglas, que se fue con 102 años.