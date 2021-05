Als inicis de tota banda hi ha persones que esdevenen clau per a l’enlairament del grup. En el cas de Sidonie, Eneida Fever! va ser la persona que els va acompanyar durant els primers anys de carrera, amb qui van signar el primer contracte discogràfic, i amb qui a dia d’avui mantenen una relació d’amistat profunda.

Marc Ros, Axel Pi i Jesús Senra es citen amb l’Eneida a Montjuic per fer un pícnic i recordar els primers anys de carrera i d’aventures del grup. Batalletes, reflexions i històries interessants que ens descobreixen com eren Sidonie quan començaven en això de la música.

Marc Ros, cantant de Sidonie i Eneida Fever!

Aquesta “partner in crime”, segons el grup, és la “quarta Sidonie”. Ho explica el Jesús Senra: “Eneida Fever para Sidonie es una pieza clave. Si realmente hay un cuarto Sidonie seria Eneida. Su pasión, su amor por la música y por nosotros es la misma que teníamos nosotros cuando empezamos. Juntarnos fue una catarsis. Ella nos ayudó e impulsó a Sidonie a ser la banda que somos hoy en día.”

Sidonie i Eneida Fever! de pícnic a Montjuïc

Junt amb Albert Gil, l’Eneida va impulsar Bip Bip Records, amb qui Sidonie van signar el primer contracte discogràfic i amb qui va editar els seus primers treballs: “Nosotros éramos muy temerosos de firmar un contrato que nos atara a una discográfica, pero ese amor y esa pasión por la música que vimos en Eneida fue la clave para decidir firmar ese contrato y tirar adelante una carrera discográfica.”

Sidonie dedica una cançó a Eneida Fever!

Per la seva banda, l’Eneida també té només bones paraules pels seus tres grans amics, Marc, Jess I Axel: “Sidonie per a mi han sigut els companys d’aventura amb qui vaig començar al món de la música, com a fan i com a amiga. Vam créixer junts”. Explica, a més, la clau del seu èxit: “Sidonie són un exemple de perseverança. Són molt treballadors i molt passionals. El que tenim en comú és que ens agrada molt el que i ho fem amb ganes i passió. Ens continuem emocionant com el primer dia.”