Per l'últim capítol d' 'Helvètica ' de la temporada, dedicat al disseny digital, l'Òscar Dalmau va tenir un convidat ben juganer. Ell és l'Àlex Roca i des de fa anys es dedica a crear videojocs amb la seva empresa Anarkade. Amb el seu nom ja us podeu imaginar quin tipus de videojocs li agraden: els més 'retro' i 'vintage'. De fet, tota la conversa va girar al voltant d'un joc concret que segueix aquesta estètica: Rawal Rumble. És un videojoc inspirat en una Barcelona postapocalíptica i cyberpunk on tota la societat es revela i on regna el caos total. De fet, el seu protagonista és un autònom molt enfadat! Està inspirat en els videojocs d'abans, amb un estil píxel, i pensat per jugar d'una forma clàssica, amb consola o màquines recreatives. Tot molt 'old school'!

Fixeu-vos bé en la imatge que trobareu a continuació: us sona? L'Àlex ens va explicar que el primer nivell del joc transcorre en una estació fictícia del barri del Raval, però que ens és molt familiar perquè podria ser perfectament una estació real de la línia lila. Aquesta no és l'única referència a la ciutat que hi trobem: està carregat d'estereotips i racons que defineixen Barcelona, amb una mirada sàtira i de paròdia. Per exemple, hi trobem 'lateros', una discoteca anomenada Apola que podria passar pel nostre Apolo o, fins i tot, una tenda anomenada Zombi amb un cartell igual que el de la desapareguda tenda de disseny Vinçon.

L'Òscar li va preguntar pel procés de creació d'aquest videojoc i la resposta ens va sorprendre molt. Van començar a crear-lo el 2013 i ens va dir que, per dibuixar una part del decorat podia tardar 5 hores. Dissenyar els píxels és com fer un punt de creu digital!

Sabent el volum de feina que suposa, us sumarieu a l'aventura de crear un videojoc? De ben segur que alguns preferiríeu passar 5 hores intentant superar una pantalla que dissenyant-la! Això és tot fins aquí i amb aquest últim entrevistat tanquem una gran ronda de convidats que ens han servit per conèixer de més a prop i posar cara i ulls als dissenys que ens envolten. Esperem que hàgiu après tant com nosaltres i que us hàgim animat a veure el món sota els ulls del disseny!