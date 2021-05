Chus Martín: "Encara no tinc cap oferta, però estic obert a tot"

L'entrenador de l'Atlètic-Barceloneta, Chus Martín, no seguirà la propera temporada al capdavant de l'equip, després de vuit anys de triomfs. En aquestes temporades ha aconseguit set lligues, vuit Copes del Rei, una Champions League i una Supercopa d'Europa. Va començar a nedar a la piscina del club mariner fa 42 anys i ara ha decidit posar punt i seguit a la seva trajectòria.

Una decisió difícil

Després de quinze anys al primer equip, els set primers com a ajudant del Santi Fernández i els últims vuit com a míster responsable, ha decidit no continuar. Per l'entrenador barceloní, la vida són etapes:"No ha sigut fàcil, però és el moment de canviar d'aires", ha afirmat.

I no. El Chus no s'ha cansat de guanyar. Encara que després de 55 títols - com a jugador i entrenador -, no ens estranyaria. Però l'entrenador de 49 anys ha passat gairebé tota la vida al club de la piscina de Sant Sebastià: ha sigut monitor, coordinador, jugador i posteriorment, entrenador. Després de tant de temps vinculat amb el club i amb tants anys a la màxima competició "hi ha un desgast important".