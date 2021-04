La competición sigue en ‘The Dancer’ en la cuarta gala de audiciones que Televisión Española emite este lunes a las 22:10. Tras una asombrosa tercera gala en la que Aina fue elegida como Pase Directo de Lola Indigo y Alextopdancer, Irene Estévez y Real Reinas entraron en los equipos Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez, respectivamente; ahora nuevos concursantes se enfrentarán al gran espejo que solo se abrirá si alcanzan como mínimo el 75% de los votos del público presente en plató. ¿Será un público difícil? ¿Lo conseguirán todos? Y sobre todo, ¿quién se hará con el Pase Directo de esta semana? Cada programa descubrimos un nuevo gran talento y mucho nivel, por eso estamos convencidos de que será muy difícil elegir a los cuatro concursantes que seguirán en el concurso.

¡Disponible en YouTube!

Si tienes muchas ganas de que llegue esta noche y quieres ver un pequeño adelanto, RTVE Digital te permite ver en exclusiva una de las actuaciones de la cuarta noche de audiciones de ‘The Dancer’. Como cada lunes, en el canal de Youtube de RTVE ya está disponible una de las actuaciones del programa que podrá verse en televisión esta noche. Si quieres empezar el día bailando y con la mejor de las sonrisas, tienes que ver la actuación de Álex Rodés.

Aléx Rodés se presenta a 'The Dancer' con un número muy original en el que mezcla estilo como el contemporáneo y el baile moderno con canciones tan conocidas como la banda sonora de La la land. La ciudad de las estrellas, "Malamente" de Rosalía o "Take you dancing" de Jason Derulo. Quizás sea uno de los elegidos por los capitanes en esta cuarta jornada de audiciones, para descubrirlo tendremos que esperar a la emisión de esta noche de 'The Dancer'. Por el momento, disfruta de la gran actuación de Álex y baila como si no fuera lunes.