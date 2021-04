La meitat de les embarassades amb Covid pateixen complicacions

El 50% de les dones embarassades infectades per la COVID presenten complicacions durant l'embaràs. Hipertensió arterial, part prematur o ingrés a l'UCI són algunes de les més comunes. Així ho mostren les dades del projecte internacional, INTERCOVID, que han presentat l’Hospital Vall d’Hebron, i El Clínic Universitari de Saragossa, coordinat per la Universitat d’Oxford (Vall d’Hebron). L’estudi també mostra que els nadons d'aquestes mares poden tenir tres vegades més risc de complicacions mèdiques greus i de ser ingressats a l'UCI, principalment per l'increment dels parts prematurs.

01.02 min La Covid-19 augmenta un 50% el risc de complicacions durant l'embaràs | Marga Esparza

L’estudi demostra que les embarassades són un grup vulnerable En el projecte INTERCOVID han participat un total de 12 hospitals de 18 països amb la col·laboració de 2.100 dones embarassades. Davant dels resultats obtinguts els especialistes consideren necessari fer un seguiment intens d'aquestes dones i dels seus fills per prevenir complicacions i prioritzar en la seva vacunació. La investigadora del grup de Medicina Materna del Vall d'Hebron Instittu d'Investigacio (VHIR), Nerea Maíz, adverteix que l’estudi demostra que les embarassades són un grup vulnerable i en el moment que hi hagi dades fiables de vacunació haurien de passar a ser un grup prioritari. La Vall d'Hebron és un dels 43 hospitals que ha participat en l'estudi INTERCOVID