Hablan desde dentro, desde lo más hondo de su ser. Nos quieren contar una realidad que también es nuestra realidad, no nos queda lejos. Juarma y Elisa Victoria les ponen nombres como Dani, Lolo, Juanillo, María, Gloria o Lali, y consiguen que nos empapemos de su novela al sentirlos como si fuéramos nosotros mismos.

Porque esto que se cuenta podrías vivirlo tú perfectamente. ‘El Evangelio’ y ‘Al final siempre ganan los monstruos’ puede ser una novela sobre ti, sobre tu amiga o amigo, la de esa persona que no cesa en su intento de seguir adelante pese a las consecuencias. Es un desgarro de realidad.

¿Está de vuelta la novela costumbrista?

En su novela ‘Al final siempre ganan los monstruos’, el escritor, Juarma, nos narra la historia de aquellos a los que la sociedad no les ha permitido encajar. Sueños rotos, niños que estuvieron perdidos y se han convertido en adultos que no saben qué les depara la vida y se pierden entre cervezas y rayas de coca. Pero esto no es muy distinto de lo que estamos viviendo actualmente.

‘’Las cosas son muy complicadas y la realidad es espantosa para la inmensa mayoría de las personas. Yo sé quién soy, de dónde vengo y por las cosas que he pasado. Y cuando escribo necesito soltar la rabia, intentar explicarme a mí mismo las circunstancias que me han tocado y ordenar todos esos pedazos en los que te vas rompiendo cada día’’, nos cuenta.

‘’No me sentiría cómodo escribiendo de algo que se separase de mi entorno o que fuese ajeno a él. Nadie nos echa cuentas, el sitio que tenemos asignado es el de explotarnos en trabajos que muchas veces no te dan ni para vivir. Tener estabilidad es una quimera. A nadie le importa qué pasa en determinados sitios. Cómo es la vida de esas personas. Si puedo escribir una historia voy a contar algo cercano, que explique a mis amigos y a mí. Tampoco sé muy bien qué etiqueta ponerle a eso.’’

'Al final siempre ganan los monstruos' del autor Juarma 'Al final siempre ganan los monstruos' del autor Juarma | Blackie Books

Muchas de nuestras personas más cercanas podrían ser los protagonistas de este libro. Porque, ¿quién no se ha sentido perdido en la vida? Aunque lograsen otra solución que la de los personajes que Juarma narra, es inevitable sentir la empatía con ellos.

Problemas existenciales por falta de dinero, estudios, estrés, ansiedad… situaciones que el escritor ha sabido transmitirnos: ‘’Esta crisis se puede ver reflejada en la peripecia vital de los personajes, en la ausencia de estabilidad y de esperanza, en la falta de un futuro, en ese buscarte la vida como puedas y en sentirte vivo como sea’’, nos narra.

‘’En la novela intenté también reflejar las crisis que afectaban a los padres y que tuvieron una incidencia nefasta en sus hijos, que han heredado un tipo de comportamiento perjudicial para ellos mismos y su entorno. Quería contar esa falta de expectativas, ese no poder huir de las circunstancias y cómo la precariedad o el abandono determinan a muchas personas.’’