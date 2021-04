Les empreses s'ofereixen per a vacunar a les seves plantilles en un mes

Segons Foment del Treball, les empreses tenen capacitat per a vacunar a la totalitat de les seves plantilles en un mes. Segons informa la patronal en un comunicat, les empreses podrien administrar dosis al 21% de la plantilla per setmana, a través dels seus serveis de prevenció i en col·laboració amb les mútues d'accidents de treball i malalties professionals.

"La vacunació en centres de treball evitaria el desplaçament dels treballadors i sanitaris i, per tant, les aglomeracions i concentracions massives de persones en els centres de vacunació", apunta l'informe.

Objectiu d'accelerar l'administració de la vacuna

Les empreses ofereixen així la seva "plena col·laboració en la campanya d'immunització massiva de la població", amb l'objectiu d'accelerar l'administració de la vacuna als treballadors complint tots els protocols sanitaris.

Foment considera que aquesta implicació de les empreses és "essencial" per a aconseguir la immunitat de grup que permeti abordar millor la pandèmia, ja que "contenir els contagis és l'única via possible per a superar la crisi sanitària i econòmica".