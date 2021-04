Sant Jordi 2021: què has de saber?

La celebració de Sant Jordi 2021 a Barcelona torna aquest any amb noves mesures. La Diada s'haurà de fer amb ple confinament comarcal, amb controls d'aforament i amb signatures amb cita prèvia.

Però què has de saber per la diada d'enguany? T'ho expliquem a continuació:

En total, hi haurà 490 espais davant de les llibreries . A més, hi haurà 180 paradetes a Barcelona en espais perimetrats, amb 31 espais per a signatures d'escriptors. Els 11 espais on hi haurà paradetes i signatures de llibres a la capital seran aquest:

6 recomanacions de llibres

'Sira', Maria Dueñas

La Segona Gran Guerra arriba a la seva fi i el món emprèn una tortuosa reconstrucció. Concloses les seves funcions com a col·laboradora dels Serveis Secrets britànics, Sira afronta el futur amb ànsies de serenitat. No ho aconseguirà, no obstant això. El destí li tindrà preparada una tràgica desventura que l'obligarà a reinventar-se, prendre sola les regnes de la seva vida i lluitar per a canalitzar l'avenir.

'No escriuré la teva història', Laia Fàbregas Ferrús

Una saga familiar atípica a l'Amèrica més desconeguda. Quan en Dylan recupera el coneixement a la vora d'una carretera del desert californià, després d'un accident de moto, no sap què li ha passat, ni per què va descalç ni on és la Sarah, la noia que anava amb ell. Tampoc sospita que les respostes a aquestes preguntes tenen l'origen gairebé cent anys enrere, en una granja d'Oklahoma... 'No escriuré la teva història' abraça tres generacions de la família Pont.

'Dilluns ens estimaran', Najat El Hachmi

Aquest llibre explica la història d'una jove que vol ser lliure i feliç. Les circumstàncies en què viu, però, són complicades. Un entorn opressiu, del qual no li serà fàcil sortir sense haver de pagar un preu molt alt, marca el seu present i potser el seu destí. Tot comença el dia que coneix una noia que l'enlluerna. Forma part de la seva mateixa comunitat, però la seva família viu la condició cultural sense els llasts ancestrals de la resta. La nova amiga tot just està afrontant els primers reptes que com a dona li presenta la vida. I ho fa amb una vitalitat, una determinació i una il·lusió tan fascinants que empenyen la jove a seguir les seves passes.

'El campament', Blue Jeans

Deu joves, un campament i una mort en estranyes circumstàncies. Deu dels nois més prometedors del país han estat convidats a un campament molt especial als Pirineus. En aquell idíl·lic paratge, rebran formació i seran preparats per a convertir-se en la mà dreta del milionari. Les coses marxen segons el que es preveu i els candidats gaudeixen d'aquella experiència fins que en el segon divendres de convivència els coordinadors del grup desapareixen i un dels joves mor en estranyes circumstàncies.

'Batec de paraules', Joana Raspall

Antologia de tota la poesia de Joana Raspall, amb una recopilació de poemes inèdits mai publicats fins ara ('Vivències' o els 'Poemes de Nadal'). Compta amb pròleg de Carles Duarte i un volum que permet tenir compilada tota l'obra lírica d'una veu autora de poemaris impressionants com el 'Jardí vivent'.

'Transbord a Moscú', Eduardo Mendoza

Les aventures de Rufo Batalla semblen encaminar-se a la calma quan contreu matrimoni amb una rica hereva, però no aconsegueix oblidar al príncep Tukuulo i a la seva exquisida esposa. L'agitada transició política espanyola ha donat pas a una prosperitat econòmica que sembla destinada a no tenir fi. Mentrestant, la caiguda del mur de Berlín culmina un procés de transformació que presagia el daltabaix de l'URSS, i de sobte la conquesta del regne de Livonia, es torna possible. Quan descobreix que el servei d'intel·ligència soviètic camina darrere del príncep, Rufo s'adonarà que la vida familiar i la d'agent secret no són fàcils de compaginar.