Les empreses de l'oci nocturn es preparen per reobrir a l'estiu

Després de més d’un any amb les persianes abaixades, els establiments dedicats a l’oci nocturn de Catalunya busquen alternatives per tornar a obrir de cara a l’estiu. Aquest dijous han presentat a la Generalitat un pla d'acció que pensen endegar a finals de maig per demostrar que son segurs. El sector recorda que hi ha més de 37 mil treballadors que en depenen.

01.03 min L'oci nocturn presenta un pla d'acció a la Generalitat | Climent Sabater

El secretari general de la patronal, Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat que estan treballant amb una empresa de bioseguretat que faria test d'antígens a l''entrada de l'esdeveniment que ha de servir de prova pilot. També s'implementaria una aplicació mòbil que gestionarà el resultat i uns aparells desinfectants d'aire i superfície.

Boadas ha explicat al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2 que la intenció de extendre un protocol semblant al que es va emprar per al concert que recentment va reunir 5.000 persones al Palau Sant Jordi.

I és que després de les proves realitzades en el Teatre Apol·lo de Barcelona i en el concert massiu de Love of Lesbian el passat 27 de març al Palau Sant Jordi, les patronals d'oci nocturn de Catalunya demanen ara desenvolupar el nou pla "a nivell real, amb població en situació de normalitat i al carrer", per a demostrar que, amb mesures, els seus locals també són segurs.

Primera prova pilot als carrers de Sitges La patronal catalana d'oci nocturn, el gremi d'hostaleria i l'Ajuntament de Sitges treballen precisament en una prova pilot "única a Europa" que té com a objectiu la reobertura d'aquests locals. El secretari general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Noturno (Fecalon), Fernando Martínez, ha explicat que les organitzacions patronals i l'Ajuntament de Sitges han presentat aquest projecte al Departament de Salut de la Generalitat perquè els permeti desenvolupar-lo durant les properes setmanes. Sitges planteja fer una prova pilot amb els locals del carrer del Pecat en horari nocturn La prova, ha indicat, se celebraria en horari nocturn, dins de la franja del toc de queda, amb més de quatre-centes persones en cinc locals d'oci del carrer Primer de Maig de Sitges, coneguda popularment com a carrer del Pecat. Per a la seva execució, les persones que desitgin gaudir d'una estona d'oci en els citats locals hauran de donar negatiu prèviament en una prova d'antígens. "Volem fer-ho amb totes les garanties i amb l'aval de la conselleria de Salut", ha agregat Martínez, qui ha assenyalat que en la seva federació busquen "qualsevol alternativa", per a aconseguir "la reobertura dels locals d'oci nocturn", tancats des de fa un any.