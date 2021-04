Laura Ester: "Tant el CN Mataró com el CN Sabadell vam donar el màxim"

El CN Sabadell va aconseguir aquest diumenge la seva dissetena Copa de la Reina davant el Mataró (9-11), precisament l'únic equip que va aconseguir treure-li l'any 2008.

Duel de favorites a la final

No va ser una final fàcil per al club sabadellenc. "Sabíem que el Mataró aquest any té un gran equip igual que l'any passat i els últims anys, perquè està apostant molt pel waterpolo femení". A més, l'equip rival "venia d'uns partits més complicats que nosaltres".