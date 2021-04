El Ministeri de Sanitat ha proposat limitar l’ús de la vacuna d'AstraZeneca a partir dels 60 anys i fins als 65, apel·lant així al “principi de precaució”. La decisió s’ha pres després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) hagi trobat “possibles vincles” entre les trombosis estranyes detectades en alguns vacunats i el vaccí britànic.

L'executiu estatal ha traslladat aquesta decisió a les Comunitats Autònomes durant la reunió del Consell Interterritorial de Salut, que s'ha celebrat després de la reunió urgent dels ministres de Sanitat de la Unió Europea per analitzar la situació.

Possible vincle amb les trombosis

Sobre si s'aplicarà la vacuna a gent superior a aquesta franja, Darias s'ha remès a la Comissió de Salut Pública, que es reuneix demà per debatre aquesta i altres qüestions.

En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha declarat que el nou criteri s'adopta "per principi de precaució" i que, en virtut de la logística ja determinada per als pròxims dies , es continuarà vacunant el col·lectiu d'edat entre 60 i 65 anys .

Júlia Vergara-Alert: "No hem d'estar espantats pels efectes secundaris, nomès hi ha 1 cas de cada 500.000"

Darias ha assenyalat, en aquest sentit, que hi ha, almenys dues opcions en estudi: completar la pauta amb un vaccí d'una altra companyia, en funció dels resultats dels assajos que estan en marxa en alguns països, o limitar-la a la primera dosi ja rebuda atesa la protecció del 70% que la farmacèutica assegura que aconsegueix el seu producte.

La decisió de l’executiu deixa algunes incògnites amb aquesta suspensió parcial de la vacuna . No se sap encara què passarà amb la vacunació de les persones de menys de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d’AstraZeneca .

La Comissió Europea ha emès un comunicat on es recullen les conclusions de l'EMA entorn de la vacuna d'AstraZeneca i s'acorda que calen més estudis de farmacovigilància en grups específics. També subratllen que, atès que els plans de vacunació estan en un estat "crucial" d'implementació, es mantindrà una "discussió continuada" dels assumptes relacionats amb tot el procés europeu i la planificació futura.

La consellera de Salut ha afirmat que els topalls d'edat que havia posat el govern estatal "i que no compartien altres països" semblaven "inadequats" i "no ajudaven a una estratègia de vacunació amb tota la coherència que ha de tenir".

Alba Vergés, per la seva part, ha subratllat després del Consell Interterritorial d'aquest dimecres que el criteri que adopta l'Estat d'administrar la vacuna d'AstraZeneca només a partir dels 60 anys, és el que "sempre havia defensat Catalunya" .

Llums i ombres precedents a la campanya d’AstraZeneca

Més de dos milions d'espanyols han estat ja vacunats amb aquest sèrum, en una campanya que va començar la segona setmana de febrer en el col·lectiu de persones d'entre 18 i 55 anys de serveis d'emergència, policies, docents o personal sociosanitari. Una campanya de vacunació que ha discorregut amb llums i ombres, en unes ocasions per la falta de dosis subministrades per l'empresa i en altres per l'alarma generada després de l'aparició de casos de trombosis en diversos països europeus.

Després de Pfizer, AstraZeneca és el vaccí més utilitzat a Espanya, de manera que dels 9,3 milions de dosis de les tres vacunes autoritzades que les comunitats han injectat, una mica més de 2,1 milions corresponen a aquesta farmacèutica.