5.000 persones han corejat aquest dissabte tot el repertori de Love of Lesbian en un concert "històric" al Palau Sant Jordi, tal com l'han definit els seus organitzadors, sota la iniciativa 'Festivals per la Cultura Segura'. "Benvinguts a un dels concerts més emocionants de la nostra vida", ha assegurat Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, a l'inici del concert.

“5.000 gràcies per acompanyar-nos ❤️❤️❤️❤️❤️ en aquesta prova pilot que ens dona la vida! Comencem @loveoflesbian #FestivalsPerLaCulturaSegura #LolSantJordi pic.twitter.com/B5BODrsHXb“ — Palau Sant Jordi (@PalauSantJordi) March 27, 2021

L'actuació ha començat mitja hora més tard del previst per la dificultat d'introduir a les 5.000 persones de manera esglaonada al Palau Sant Jordi. Love of Lesbian ha arrencat amb la cançó 'Nadie por las calles' i el grup ha repassat alguns dels seus grans èxits com '1999', 'Allí donde solíamos gritar', 'John Boy', 'Cuando no me ves' i 'Bajo el volcán'. El grup ha estat acompanyat per la Suu i Tijoux.

Imatge del cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes EFE/Alejandro García

El públic s'ha entregat a la música i al ball durant les gairebé dues hores de concert a través de les melodies elèctriques i indi-pop de Love of Lesbian, en una imatge que feia més d'un any que no es produïa amb una sala amb 5.000 persones. "El món es fa ressò del que passa aquí avui", ha remarcat Balmes.

Una actuació en el qual tots els seus assistents han hagut de superar un test d'antígens a l'Apolo, Luz de Gas, Razzmatazz i al Sant Jordi. En total, fonts de l'organització del concert han explicat que s'han detectat sis positius per covid-19 dels testos realitzats.

Vista general de l'operatiu a la sala Razzmatazz per fer test d'antígens EFE/Alejandro García