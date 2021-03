"El año del descubrimiento", millor pel·lícula espanyola als Premis Sant Jordi 2021

La 65a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, guardó que reconeix l'excel·lència cinematogràfica de tot el territori nacional, ha reconegut "El año del descubrimiento" com la 'Millor pel·lícula espanyola'. A més, Mario Casas rep el premi a millor actor pel thriller rodat a Barcelona 'No matarás', i 'Corpus Christi' s'emporta el premi a la 'Millor pel·lícula estrangera'.

Millor pel·lícula espanyola

'El año del descubrimiento', documental de Luis López Carrasco, se situa l'any 1992 i tracta sobre la crema del Parlament de Cartagena i les seves conseqüències. És la cinta guanyadora com a 'Millor pel·lícula espanyola' dels Premis Sant Jordi 2021. Consisteix en un film emotiu que demostra com l'any 1992, un moment temporal que va marcar la societat, no s'avançava tant cap a la modernitat com van fer creure els Jocs Olímpics o l'Expo de Sevilla.

'My Mexican bretzel', un documental dramàtic, relata el diari íntim d'una dona de classe acomodada. Compta amb el guió i la direcció de Nuria Giménez Lorang i ha guanyat el Sant Jordi a la 'Millor Ópera Prima'.

Patricia López Arnaiz es fa amb el de 'Millor actriu' com a protagonista del film basc 'Ane'. I Mario Casas s'erigeix en 'Millor actor' pel thriller rodat a Barcelona 'No matarás'.