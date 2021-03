Jaime Rosales roda la seva nova pel·lícula 'Girasoles silvestres'

'Girasoles silvestres' és una pel·lícula d'amor i superació. Anna Castillo ('Adú', 'Viaje al cuarto de una madre', 'La llamada') interpreta a Julia, una jove mare impulsiva i vital que ha de tirar endavant i protegir els seus dos fills. Una dona de 22 anys amb tendència d'enamorar-se de la persona equivocada i que acaba envoltada de masculinitats tòxiques.

Oriol Pla, Quim Àvila i Lluís Marquès interpreten aquests tres homes que Jaime Rosales situa a tres ciutats diferents per marcar les distintes personalitats de cadascú. El film intenta explorar que fa que les relacions sentimentals funcionin o no.

Llibertat i proximitat dels personatges

La pel·lícula produïda per RTVE es roda aquests dies a Barcelona, a un càmping de Mataró, a Melilla i Banyoles, utilitzant gairebé llum natural, amb la càmera molt a prop dels actors, per filmar des del punt de vista dels personatges amb la intenció que l'espectador pugui sentir més a prop els seus sentiments. Com a pel·lícules anteriors de Rosales, hi ha una alternança entre escenes on els actors en tenen molta llibertat per poder improvisar i d'altres més construïdes.