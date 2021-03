El Brain Film Festival, dedicat al cervell, arrenca avui una edició que aborda els efectes de la pandèmia en la salut mental. Aquesta mostra cinematogràfica s'ha adaptat aquest any a les necessitats actuals i es farà per primera vegada en format híbrid: se celebra durant tres dies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i també es podrà seguir en línia a la plataforma digital Filmin.

La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha explicat que "el festival vol ser un punt de trobada internacional i maximitzar la divulgació del coneixement del cervell a través del format híbrid, que ens permet arribar a molta més gent". Per això, en paral·lel a l'edició presencial en el CCCB, el públic podrà seguir a través de la plataforma digital de cinema una selecció de pel·lícules "sobre el cervell, les seves condicions i els seus misteris".

Aquest llargmetratge forma part d'una programació de 9 pel·lícules, una vintena de curts, xerrades i tallers sobre el cervell i la ment que se centren en l'impacte que ha tingut la pandèmia en la salut mental, amb una incidència especial entre els més joves. Segons l'OMS, han augmentat els casos d'insomni, els símptomes de depressió i ansietat així com els trastorns de la conducta alimentària per culpa del que denomina 'fatiga pandèmica'.

L'edició d'enguany, marcada per l'actualitat de la pandèmia i sota el lema "Brain Crash" , proposa una mirada multidimensional al cervell i l'impacte psicològic de la conjuntura present. Així, començarà avui amb el documental sobre l'autisme "The Reason I Jump" , l'adaptació del llibre de Naoki Higashida dirigida per Jerry Rothwell i guardonada amb el premi del públic al Festival de Cinema de Sundance 2020.

"Renaceres", "The Father" i "System Crusher", entre altres

Entre les pel·lícules que es projectaran al festival, es troba "Renaceres", que tracta d'oferir una reflexió social a partir de les imatges de les ciutats espanyoles buides durant el confinament per la pandèmia. Una altra pel·lícula que es podrà veure al festival és "The Father", dirigida per Florian Zeller i protagonitzada per Anthony Hopkins i Olivia Colman. Parla sobre la vellesa i la demència en primera persona.

Per tancar el certamen, es projectarà la pel·lícula "System Crusher", el drama d'una nena amb comportaments agressius i la seva mare, incapaç de gestionar la situació. El film, que ha rebut múltiples guardons, està dirigit per l'alemanya Nora Fingscheidt i protagonitzat per Helena Zengel, que va guanyar el premi a millor actriu de cinema alemany.