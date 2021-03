"Apoyo a mi hombre", dice Carla Bruni tras conocerse la condena de tres años de prisión a su marido Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias. Lo cuenta en la entrevista que ha concedido en exclusiva a Vanity Fair España. No habla la esposa de un político, Bruni es un icono de la moda, una de las pocas top models que estuvo en el olimpo con Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Helena Christensen, Karen Mulder y Cindy Crawford. “Oh Dios mío, ahora es todo tan aburrido. Tan estúpido. Tan cerrado. Los noventa sí fueron cool. Podías decir lo que quisieras… Antes nos lo pasábamos mucho mejor que ahora… Lo siento por la gente joven”.

Luego probó suerte en la música y logró convencer incluso a los que dijeron que era el capricho de una estrella a la baja. Ha lanzado seis álbumes, tiene éxito y volvió a brillar. Se casó con Nicolas Sarkozy en 2008 y fue Primera Dama hasta 2012, algo que no volverá a pasar. "Mi marido no volverá a la política porque no quiere divorciarse”, revela. “Está muy enamorado, así que tendría que cambiarme por otra. Está en otra etapa de su vida y es feliz”, zanja.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy se casaron en 2008. AFP

En aquellos años de poder revalidó su glamur y su poder, aunque ahora en otros círculos. Vino a España con su marido en 2009 y se reunió con Letizia Ortiz, entonces Princesa de Asturias. La imagen de las dos mujeres eclipsó los asuntos que trataron los hombres. "Los reyes, hacen una pareja preciosa. Obviamente están muy enamorados, mi sensación fue que almorzábamos con una familia normal, no con reyes y reinas. Estaban los padres, don Juan Carlos y doña Sofía; el hijo, la nuera, dos niñas pequeñas…”, recuerda. “No debe de ser fácil en absoluto estar en esa posición, pero creo que la reina Letizia está haciendo un gran trabajo. Es guapísima, elegante, generosa, discreta. Ella era periodista, así que ha tenido que aprenderlo todo. No pertenece a una de esas familias habituadas a contar con una reina entre sus miembros. Es noble por naturaleza”.

Carla Bruni y la reina Letizia en Madrid en el año 2009.

Carla Bruni tiene un físico envidiable. Ha cumplido 53 años, es de la quinta de Naomi y Claudia, mujeres que siguen trabajando en la moda al más alto nivel. Tienen unos genes fabulosos y salvo raras excepciones no han abusado de la cirugía estética. "El bótox no es bueno a mi edad. A los 30 años sí, pero a mi edad el problema no son las arrugas, sino mantenerlo todo en su sitio (risas). Lo que a mí me gusta, lo que yo me hago, son tratamientos con láser. Si me dices que con un determinado tratamiento nada va a salir mal, yo me lo hago. Lo único que me asusta es que salga mal y, entonces, se acabó. Porque es para siempre.

Carla Bruni fue una de las modelos favoritas de Gianni Versace. AFP

Carla Bruni, Claudia Schifer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Helena Christensen desfieln para Versace en 2017. AFP

Sigue en contacto con el mundo de la moda, acude a desfiles como invitada estrella y se sienta en el front row con actrices, cantantes y editores de moda. Pero no pudo resistir la llamada de Donatella Versace para honrar sobre la pasarela de Milán a Gianni, para el que desfiló tantos años. Fue en 2017, y allí estuvo, junto a sus compañeras Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Helena Christensen. Aunque el protagonismo se llevó Linda Evangelista, por su ausencia.

"Me asusta envejecer y también morir. Yo me considero una mujer normal. La belleza es muy relativa. He visto a tantas mujeres guapísimas que no tienen charme... ¿Sabes lo que es realmente sexy? El encanto. Y eso no tiene que ver con la edad. Yo intento mantener el mío. Miro a Jane Fonda y me digo: ¡Quiero ser como ella!".

Carla Bruni: ¿Mi marido no volverá a la política porque no quiere divorciarse¿ Ezra Petronio

Sus orígenes familiares han estado marcados por un impactante secreto familiar: el verdadero padre de Carla Bruni no era el empresario Alberto Bruni-Tedeschi, sino el pianista de origen brasileño Maurizio Remmert con quien su madre, concertista, mantuvo un affaire. “Llevo yendo a terapia 17 años”, confiesa la artista. “Todavía voy de vez en cuando". Es madre de dos hijos, Aurélien, que tiene 19 años y es fruto de su relación con Raphael Enthoven, y Giulia, nacida de su relación con Sarkozy. "Aurélien es soberanista, ¿No es increíble? ¡Su padre y yo hemos creado un soberanista! No puedo creerlo".