Élite Taxi, l'associació més representativa del sector del taxi a Barcelona, ha convocat una marxa lenta per a dijous que ve a les 09.00 hores per a protestar contra el retorn d'Uber a la ciutat, moviment que consideren “il·legal”.

En una assemblea organitzada als voltants de l'estació de Sants, el sindicat ha anunciat que la marxa començarà en la Plaça Espanya, transcorrerà per Gran Via, passarà per la seu de la patronal Foment del Treball i acabarà enfront del Parlament de Catalunya.

La reacció del sector del taxi a l'àrea metropolitana ha estat immediata i en una assemblea a l'estació de Sants de Barcelona ha decidit les accions de protesta.

350 taxistes disposats a treballar amb l'aplicació Uber va deixar Barcelona l'1 de febrer de 2019, el mateix dia que va entrar en vigor el decret de la Generalitat que obliga a precontractar els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts. Ara torna per prestar de nou servei a la ciutat de la mà de més de 350 taxistes que s'han mostrat disposats a treballar amb l'aplicació, segons fonts de la companyia.



De moment, Uber oferirà servei de transport amb taxímetre, ja que està a l'espera que l'Institut del Taxi (IMET) l'autoritzi a aplicar la tarifa T3, és a dir, de preu tancat per carrera. A més del servei de taxi, Uber ofereix des d'aquest dimarts els serveis de Social Car i tota la informació del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona en la seva aplicació. Després de Londres, París, Lisboa i Roma, Barcelona es converteix en la primera ciutat espanyola en la qual Uber integra la informació dels serveis de transport públic en la seva aplicació.