Ara fa un any es va impulsar el projecte #JoEmQuedoACasa d’ornitho.cat amb la finalitat d'entendre l'impacte del confinament sobre les aus del nostre territori. Un any més tard s'han donat a conèixer les conclusions d'aquest estudi que desmenteix la concepció que la natura o concretament que els ocells van envair les ciutats silencioses i buides. Contràriament al que es pensava, durant el primer mes del confinament, no hi havia més ocells, sinó que els sentíem i veiem més perquè van canviar molt de pressa el seu comportament i van passar a ser molt més actius durant el matí. La iniciativa ha estat impulsada per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el CREAF.

A primera hora del dia és quan trobem l'explicació En condicions naturals, fora de les ciutats els ocells canten i són molt actius a l’albada i alguns encara de nit, segons explica, Oscar Gordo, primer autor de l’article de l'ICO: “Als entorns urbans, però, aquest moment del dia coincideix amb les hores punta del matí, com més persones estem al carrer i hi ha més soroll de cotxes, la qual cosa els impedeix comunicar-se entre si quan canten o cercar tranquil·lament aliment per culpa de l’estrès que els causa la nostra presència constant”, comenta. Durant el confinament aquests inconvenients van desaparèixer i les aus van canviar ràpidament el seu comportament per recuperar un ritme molt més natural: “un cop més, les aus urbanites demostren ser extremadament plàstiques i adaptables als canvis sobtats, una característica que la ciència ja els havia atribuït”, comenta Sergi Herrando, investigador del CREAF i de l’ICO.

126.000 registres d'ocells Les conclusions del projecte han estat possible gràcies a la participació de més de 400 ornitòlegs voluntaris que van recollir més de 126.000 registres d’ocells en aquest projecte de ciència ciutadana que coordina l’ICO. Per l’estudi es van seleccionar les 16 espècies d’ocells més habituals en ambients urbans i que passen tot l’any a Catalunya i es van comparar amb les dades recollides a ornitho.cat de les mateixes poblacions en anys anteriors (2015-2019). Gairebé totes les espècies estudiades van esdevenir més actives a primera hora del matí, cosa que demostra que la resposta va ser àmplia: “En ocells com el gavià argentat o la garsa, animals molt intel·ligents i adaptables, la dràstica reducció del trànsit i de la presència de gent al carrer els va animar a utilitzar molt més les primeres hores del matí per buscar aliment i, fins i tot, endinsar-se més als nuclis centrals dels pobles i ciutats”, explica Gabriel Gargallo, director general de l’ICO.