Pegar una calada al cigarro, prolongar al límite el silencio o dar un sorbo a su copa whisky. A Eugenio (Barcelona, 1941-2001) le bastaba un gesto sencillo para desatar la risa y llenaba los escenarios. Con su rostro impasible y su luto riguroso, siempre escondido tras las gafas oscuras y el humo del tabaco. Es la imagen eterna de un humor genuino y particularísimo que le llevó al éxito en los años 80 y que aún hoy, 20 años después de su muerte, sigue dejando huella en millones de perdonas que todavía ríen con sus chistes.

Depresión y éxito

A partir de los años ochenta, y hasta mediados de los noventa, estuvo presente en todos los hogares españoles con programas de televisión como La chistera de 1993. Realizó giras por todo el país y parte de América Latina, ganó discos de oro, llenó teatros, plazas de toros, salas de fiestas, lo reclamaban en todas partes… Sin embargo, el éxito profesional dejó en las sombras una realidad que consumía al artista cuando estaba lejos de los focos. Una faceta que puede descubrirse en el documental Eugenio. Blanco o negro (2019) que se emite este domingo en Imprescindibles, con motivo del veinte aniversario de la muerte del cómico.

Eugenio con su esposa Conchita Imprescindibles

Los directores del documental, Xavier Baig y Jordi Rovira, afirman que “de Eugeni Jofra sólo se conocían retazos de vida, y no siempre explicados en profundidad. El documental busca llenar ese hueco”. La muerte súbita de su esposa hizo caer a Eugenio en un pozo de oscuridad a la vez que su éxito explosionaba. “Ahora tenemos una imagen muy distinta y lo vemos como a un hombre que vio como el éxito profesional llegaba al mismo tiempo que su vida personal se desmoronaba. Un hombre extremadamente profesional pero con un carácter complejo que tomó unas decisiones que condicionaron sobremanera a los que le rodeaban.”, apuntan los directores. No se intenta juzgar a este mítico personaje sino mostrar el máximo de opiniones y el contexto en el que vivió para que sea el espectador el que le juzgue o no.