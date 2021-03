Emma Vilarasau i Jordi Bosch han visitat el Cafè d'idees per presentar l'obra que protagonitzen a La Villarroel: La cabra, o qui és Sylvia?, un text d'Edward Albee que està traduït i versionat per Josep Maria Pou. Sota la direcció d'Ivan Morales, comparteixen escenari amb Roger Vilà i Jordi Martínez, en una obra humanista que fa reflexionar molt a l'espectador. Al programa parlen d'aquest reball i de tot el que té al darrere, així com de la seva relació dins i fora de les sales de teatre.

Podem jutjar els desitjos dels altres? L'obra relata la història d'un matrimoni modèlic i una família ideal, on el pare de família revela un secret: està enamorat d'una cabra. Això portarà un gir a la seva vida molt important, generant una crisi interna i familiar majúscula. En una entrevista amb Gemma Nierga, Jordi Bosch, qui interpreta aquest personatge, explica que La cabra, o qui és Sylvia? "apel·la a l'instint animal que hem anat perdent, i que no hauríem de perdre mai". La seva parella, a la ficció i a la vida real, Emma Vilarasau, confirma que es tracta d'una obra que genera molt debat perquè planteja preguntes com si "podem jutjar els desitjos dels altres?". "Que cadascú faci el que vulgui, i es deixi estimar per qui l'estimi", diu l'actriu. Vilarasau explica que el protagonista estima a algú "a qui no li fa cap mal". “☕️ El personatge de Jordi Bosch a 'La cabra, o qui és Sylvia?' s'enamora d'una cabra! ��



La comunicació entre el públic i l'actor En l'entrevista, l'actriu revela que li agrada "que el públic es pugui veure entre ell", ja que això "fa que la comunió sigui més forta encara". "Els sents fins i tot respirar", assegura. Vilarasau assegura que la comunicació entre l'actor i el públic "és molt forta" en sales com La Villarroel “��️ "M'agrada que el públic es pugui veure entre ell, fa que la comunió sigui més forta encara".



