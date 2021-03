Brussel·les presentarà una proposta legislativa aquest 17 de març per crear un "passaport sanitari" de cara a l'estiu. Així ho ha avançat aquest dilluns la presidenta de la Comissió Europea Ursula Von der Leyen en una reunió amb la CDU alemanya.



La Comissió Europea fa un pas més en la creació del que anomena "passaport digital verd", mentre els 27 estats membre de la Unió Europea continuen les discussions en l'àmbit polític sobre aquest sistema amb l'objectiu d'arribar a un acord sòlid a finals de mes. "Respectarà la protecció de dades, la seguretat i la privacitat", ha assegurat Von der Leyen.



La idea és que el passaport per la covid-19 permeti moure's per la UE a aquells que presentin un certificat de vacunació, un test d'anticossos o una PCR negativa. La Comissió Europea pretén crear un sistema "simple" i "pràctic" a tota la UE que serveixi per reconèixer mútuament certificats mèdics, segons ha avançat aquest dilluns un portaveu de l'executiu europeu.

A més, volen que tingui tant una versió digital com en paper per garantir que la gent sense telèfon mòbil pugui justificar també el seu estatus sanitari en relació amb la covid-19.

Fernando Valdés, Secretari d'Estat de Turisme Fernando Valdés, Secretari d'Estat de Turisme, ha parlat sobre l'ús del passaport en una entrevista al Cafè d'Idees. Ha assegurat que els estats ja estan treballant en el seu desenvolupament i que el fet de no tenir la vacuna no restringirà la mobilitat per a cap ciutadà. “☕️ Fernando Valdés, Secretari d'Estat de Turisme, ens parla sobre l'ús del passaport sanitari, del qual es presentarà la primera proposta el 17 de març.



��️ "Els estats ja estan treballant amb una base de dades que recull els vacunats"@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/8OHArMrDaA“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 2, 2021

Reactivar la mobilitat "L'objectiu és facilitar gradualment la mobilitat segura a la UE i a l'estranger, tant per treballar com per fer turisme", ha afirmat Von der Leyen. S'han de relaxar les restriccions per salvar la Setmana Santa?

Proposta Brussel·les elaborarà una proposta concreta "en les pròximes setmanes" i preveu trigar almenys tres mesos a fer operatiu tècnicament el nou sistema europeu de control de viatgers per la covid-19. En paral·lel, Brussel·les apressa els governs europeus a "treballar ràpidament" per preparar els seus sistemes informàtics i la connexió amb la resta de països de la UE.