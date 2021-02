La recollida de brossa a tota la ciutat de Barcelona es farà amb el sistema de porta a porta d'aquí a 4 anys. Els veïns hauran de baixar a la porta dels seus domicilis les diferents fraccions de residus (orgànics, resta, paper, envasos i vidre) en els dies que s'establiran. El barri de Sarrià ja ha assajat aquest nou sistema que ha permès duplicar la recollida selectiva. A partir d'enguany, s'estendrà als barris d'Horta, Sant Andreu i Sant Antoni. Amb aquest canvi de model, s'anirà reduint progressivament la presència de contenidors als carrers.





El sistema s'ha assajat com a prova pilot al barri de Sarrià on gairebé s'ha duplicat la recollida selectiva

Objectius europeus

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que aquest sistema permetrà complir per primera vegada amb els objectius de recollida selectiva fixats per la Unió Europea. Actualment, es troba estancada al voltant del 40% i es vol incrementar fins al 60% l'any 2030. De no arribar, Barcelona s'exposaria a sancions.