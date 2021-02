En pocos días saldremos de dudas porque Kiti Mánver podría recibir su segundo Goya como mejor actriz protagonista por El Inconveniente, una tragicomedia participada por Televisión Española, que no ha dejado indiferente a la crítica. Además, la actriz ha confesado uno de los secretos más esperados: ¡habrá alfombra roja!

Mánver ha asegurado en ‘La Hora de la 1’ que tanto ella como el resto del equipo están tremendamente felices por las nominaciones y ha querido dirigir un mensaje de agradecimiento al director: “Estoy contentísima, la Lola que me dio Bernabé Rico me está dando muchas alegrías. Es un trabajo fantástico”. Asegura que lo vive como si tuviera 17 años, “dando botes de alegría”.

De Lola, su personaje, le gusta mucho la “energía que tiene”. Aunque entre risas ha confesado que no se parece en nada a ella en lo “poco que se cuida físicamente”: “Yo me cuido mucho”, añade.

Kiti afronta esta gala con mucha “ intensidad ”. En un principio cuando le dijeron que era telemática se alegró , ya que la antequerana pensaba que no se verían las caras cuando la nombraran antes de descubrir al ganador: “Cuando me dijeron que se iba a hacer telemáticamente dije: hay que bien porque pensaba q no se verían las caras de estupor que se nos queda cuando nos nombran ”, citaba entre risas. Además, como ella ya tiene otra estatuilla, si le toca ¡puede tocar la que tiene en casa!

“Es lo más humillante que me ha pasado”

¿Qué pasa con las viudas que no están casadas? Kiti explica que hay un artículo en el que se dice que si el que, en una pareja, el que queda vivo gana un euro más en la declaración de hacienda, “te castigan de por vida a no tener la pensión”, asegura. Esto hace que muchas familias estén pasando una situación terrorífica: “A mí es lo más humillante que me ha pasado en la vida. Mi difunto y yo anda que no cotizamos para obtener esa pensión y de pronto, todo eso que has hecho desaparece porque te castigan porque has cobrado más que la persona con la que has compartido la vida”, declara.

33.39 min Entrevista completa con Kiti Mánver

No te pierdas la Gala de los Goya en directo el 6 de marzo en RTVE.