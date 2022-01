Llegamos al sexto aspirante del día, y es... ¡Barei! Quizás sea el nombre menos conocido de esta selección, pero sin duda dará que hablar y su música seguro que te suena.

Barei aspira a representar a España en el Festival de Eurovisión con un tema "pop de bases electrónicas y un sonido muy actual, creo que es una canción con la que todo el mundo se puede identificar, que habla de no rendirse nunca" afirma la artista.

Pero empecemos por el principio, porque Barei comenzó su carrera profesional hace 16 años. A los 18 ganó el Festival de Benidorm y poco despúes viajó a Miami y, tocando en uno de los sitios de moda de la ciudad dos productores le ofrecieron grabar su primer disco allí.

En sus inicios musicales grabó covers de temas de Christina Aguilera, Lara Fabian y Laura Pausini, entre otros. Durante su etapa en Miami bebió de la raíces musicales latinas, pero a su regreso a España apostó por un estilo más internacional que surge a partir de referentes musicales como Steve Wonder, Michael Jackson o Sia.

"Compongo en inglés y hago un pop muy internacional y actual, con letras que contienen un mensaje claro. De hecho creo que mi siguiente paso a nivel profesional está fuera de España porque mi música encaja mejor fuera. Y Eurovisión, sin duda, sería una gran oportunidad para mi carrera", explica la cantante a RTVE.es, que afirma que su tema para Eurovisión tiene mucho de "pop americano, soul y música negra".

Y como ejemplo de los últimos años no solo encuentra el "Heroes" de Måns Zelmerlöw, sino también a la rusa Polina Gagarina o a la letona Aminata, quienes también compitieron en Eurovisión 2015.

Biografía de Barei

Bárbara Reyzábal (1982) es Barei, cantante y compositora con dos discos en el mercado, Billete para no volver y Throw the dice, y una carrera musical de más de 16 años, con influencias del pop americano, el soul y la música negra. Barei, que ha estudiado lenguaje musical, canto, guitarra y piano, participó en el Festival de Benidorm y después viajó a Miami, donde empezó a componer sus maquetas. A su regreso a Madrid recorrió los escenarios de las principales salas de la capital. Este año ha actuado en el Starlite de Marbella.

Esta joven artista canta y compone principalmente en inglés y ha sido autora de canciones para artistas como Malú y Edurne, o la japonesa May J. También ha realizado distintos trabajos musicales para televisión. Su música es enérgica y directa, tratando de mover por dentro y por fuera a quien la escuche. Entre sus referentes están Michael Jackson, Steve Wonder, One Republic, Maroon 5, Sia, Pink