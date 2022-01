Encadena't amb nosaltres

Qui som?

La fundació Santa Teresa és una entitat d'iniciativa social que treballa per a donar suport a persones amb discapacitat, trastorns mentals i altres col·lectius amb dificultats d'inserció social dins la comarca del Baix Penedès.





A què ens dediquem?

Ens dediquem a donar atenció a les persones. Aquesta atenció és individualitzada per poder donar suport i aconseguir cadascú els seus propis objectius. Aquest suport el donem en àrees molt diverses: formació, creació d'ocupació i en el suport d'autonomia a les persones que guanyen més autonomia en la via diària i en totes aquelles àrees que les persones i les seves famílies ens demanen.





Com es fa la nostra feina?

A la nostra fundació, la nostra feina la dediquem, sobretot, al treball individualitzat a les persones, per tal que la persona pugui escollir per ella mateixa. I perquè tot això sigui possible hi ha d'haver una coordinació entre els professionals





Com pots hi col·laborar?

Hi ha diferents projectes com voluntaris on les persones poden aportar els seus coneixements o bé fer pràctiques a les seves empreses i, sobretot, contractant serveis de l'entitat

Quina iniciativa proposeu per continuar la cadena de solidaritat?

Per continuar la cadena de solidaritat, nosaltres proposem la iniciativa de la Fageda, un projecte emblemàtic que, creiem, realment val la pena que conegui tothom.