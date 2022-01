El locutor de radio Joaquín Guzmán va a ser el comentarista oficial de TVE en Eurovisión 2009 , tanto en la(12 de mayo), como en la(16 de mayo) del eurofestival que tendrán lugar en. Guzmán estará en la capital rusa junto con la Delegación de TVE, participando en todos los actos oficiales y de promoción de Soraya, la candidata española este 2009.Así lo ha decidido TVE, que hoy ha formalizado estecon Joaquín Guzmán. La página web oficial de Eurovisión de TVE ha podido hablar con el locutor minutos después de conocerse la noticia. Guzmán ha confesado estarcon este proyecto. Según ha explicado a RTVE.es, ve el Festival de Eurovisión , sobretodo, desde, año en el que participóSin embargo, le presta especial atención desde 2007, una año antes de que TVE organizara, el programa en el que Rodolfo Chikilicuatre fue elegido por el público como representante español a la edición de 2008 del eurofestival. "Es una, ese sábado de mayo, ver Eurovisión con mis hijas, también Eurojunior", ha dicho, y ha añadido que siempre ha tenido contacto con los artistas españoles que acuden a Eurovisión, por su trabajo en la radio.Según Guzmán, que recoge el testigo del prestigioso y experimentado comentarista de TVE,, lo más importante para un comentarista de Eurovisión es "que tiene un programa de televisión como este". "Lo único que sí voy a procurar", ha afirmado Guzmán, "es no hacer previsiones, para mí es laContaré lo que he visto, veré los ensayos y eso explicaré, ya que estaré en un sitio privilegiado donde no pueden estar los telespectadores. Así, para este locutor, los momentos más importantes de la noche de la Gran Final son las. Para las actuaciones anuncia que hará los "comentarios justos", e intentará aportaren el momento de las votaciones.Guzmán se hizo muy conocido con el programa de M80 Radio,, pero ha realizado radiofórmula y ha presentado varios programas especializados. También fue colaborador de Iñaki Gabilondo en el programa de la SER "Hoy por Hoy" durante seis años. Ahora encabeza el proyecto musical en Internet de Rockola.fm , donde puede escucharse todo tipo de música pero también todas las canciones que han participado en Eurovisión . Esta radio virtual optaba a los premios "Mejores Miradas" de TVE en la categoría Mejor Proyecto de Internet.