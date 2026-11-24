Viejas tierras, voces nuevas es una serie documental de 53 capítulos de finales de los años 70, dirigida por Francisco Rioboo, en la que se presenta la realidad de cada provincia española a través de las opiniones de sus representantes en las Cortes, con entrevistas y comentarios a políticos, escritores y otros personajes relevantes.

Viejas tierras, voces nuevas se estrenó en TVE el 24 de octubre de 1977 con un primer capítulo dedicado a la provincia de Álava. Se emitieron luego los programas correspondientes al resto de provincias, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, por orden estrictamente alfabético (a excepción de Navarra, con la que se cerró la serie). Por desgracia, no se conserva el episodio dedicado a Alicante. Madrid y Barcelona contaron con dos programas cada una. Puedes disfrutar ya íntegramente de sus capítulos en RTVE Play Archivo.