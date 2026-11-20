Actualitat europea, cultura, consciència ambiental, memòria històrica i entreteniment, aquest cap de setmana a La 2Cat
• 'Aquí parlem' conversa amb la investigadora del CIDOB Carme Colomina, mentre que 'Punts de vista' rep l'actor Miki Esparbé i s'avança al Dia de la Música
• Diumenge 'Noms propis' entrevista l'empresària Silvia Alsina; 'El Escarabajo Verde' aborda l'ecoansietat juvenil; 'Docu2' recupera la lluita col·lectiva contra el franquisme; 'Nous guerrers' posa a prova Anna Bertran i David Olivares, i 'Temps enrere' repassa la història dels concursos de RTVE
• Dissabte 21 i diumenge 22 de novembre a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 2Cat proposa aquest cap de setmana una programació que combina actualitat, cultura, història i entreteniment. 'Aquí parlem' analitza el moment polític de la Unió Europea amb Carme Colomina, i 'Punts de vista' conversa amb Miki Esparbé. Diumenge, 'Noms propis' entrevista Silvia Alsina; 'El Escarabajo Verde' explora l'ecoansietat entre els joves; 'Docu2' recupera la mobilització ciutadana durant els darrers anys del franquisme; 'Nous guerrers' posa a prova Anna Bertran i David Olivares, i 'Temps enrere' recorda els grans concursos de la història de RTVE.
Dissabte: actualitat europea, cultura i espectacles
Aquest dissabte 'Aquí parlem' analitza aquesta setmana la situació política a la Unió Europea. Lluís Falgàs, director i presentador del programa, conversa amb la investigadora del CIDOB especialitzada en Europa, Carme Colomina, que publica 'Europa és un estat d’ànim'.
09.50 ha La 2Cat
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rep l'actor Miki Esparbé, que presenta 'Les Coses Excepcionals', una comèdia participativa sobre la importància de trobar motius per gaudir de la vida. El programa també descobreix la història de les sabates amb plataforma amb Lorena Montón i s'avança al Dia de la Música amb el crític musical Víctor Clares.
15 ha La 2Cat
Diumenge: societat, consciència ambiental, memòria històrica i entreteniment
Aquesta setmana a 'Noms propis', l'Anna Cler entrevista l'empresària i experta en comunicació Silvia Alsina. Presidenta i CEO de Roman, és una de les consultores de comunicació i reputació més destacades del país. Propietària de La Casa de Carlota, també participa activament en diverses institucions de la societat civil.
15.00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde a La 2Cat' aborda aquesta setmana, en el capítol 'Sense pla per demà', l'ecoansietat, un fenomen que reflecteix la por, l'angoixa i la incertesa dels joves davant d'un futur marcat per la crisi ambiental. El reportatge explora com la preocupació pel deteriorament del planeta afecta el seu benestar emocional i com conviuen la desesperança i la tristesa amb la voluntat d'actuar i trobar motius per a l'esperança.
18 h a La 2Cat
Al vespre, 'Docu2' emet 'Llibertats conquerides', Un documental de producció pròpia, amb guió de Xavier Calviño i Vicenç Sanclemente, que vol demostrar, que, en defallir Franco, els carrers a Catalunya, gràcies a la unitat de les forces socials, polítiques i culturals entorn l'Assemblea de Catalunya, eren del poble. Al documental participen una desena de personatges dels anys 60 i 70 que expliquen aquesta coordinació i també com van patir la repressió fins al darrer moment, setmanes abans de morir el dictador.
19.50 h a La 2Cat
A la nit, 'Nous guerrers', el programa de La 2Cat presentat pel divulgador Erik Harley, estrena nou capítol amb l'actriu Anna Bertran i l'actor David Olivares. En aquesta ocasió, els dos convidats competiran per dissenyar la millor visita guiada a la Casa Batlló, una autèntica joia arquitectònica situada al cor del Passeig de Gràcia.
22 h a La 2Cat
Per acabar, 'Temps enrere' aquest diumenge dedica un programa especial a un dels gèneres més populars de la història de la televisió: els concursos. Amb el títol 'RTVE. Factoria de concursos', l'espai presentat per Montse Soto recupera programes i figures que han marcat diverses generacions d'espectadors i que formen part del patrimoni audiovisual de RTVE.
22:50 h a La 2Cat