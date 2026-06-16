La serie 'El bosque sagrado' (1987/88), ya en RTVE Play Archivo

El bosque sagrado es una serie de 28 capítulos emitida entre 1987 y 1988 que hace un recorrido por la geografía española para recoger numerosas tradiciones de lejanos orígenes y profundo arraigo popular. Estas son descritas y contadas en cada episodio en su ambiente original por las gentes que las viven y mejor las conocen. La serie fue dirigida y presentada por Manuel Garrido Palacios, el mismo creador de Raíces y La duna móvil.

Fuera del ámbito rural, esta producción recaba el comentario autorizado de especialistas y estudiosos de temas antropológicos, entre los que se encuentran Ernesto Feria Jaldón, Julio Caro Baroja, Antonio Cea Gutiérrez, Juan Cueto, Manuel Lisardo y Pepe Rosas. El bosque sagrado se estrenó el 3 de octubre de 1987 con un primer capítulo titulado "Fray Piedra tiene hambre": dramatización a cargo de vecinos de Alosno (Huelva) del cuento popular de la sopa de piedra, en el cual un fraile se procura el sustento convenciendo a los campesinos que le acogen de que posee una piedra capaz de dar sustancia a la sopa. Puedes disfrutar ya íntegramente de la serie en RTVE Play Archivo.